الترفيه في العطلة الصيفية.. رغبات الأسر تصطدم بـ"غول الغلاء"

ربى الرياحي

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تأتي العطلة الصيفية بعد أشهر طويلة من الجد والمذاكرة وتكدس الواجبات اليومية وضغط الاختبارات، فهي فرصة للاستراحة ينتظرها الطلبة بفارغ الصبر؛ ليتحرروا من قيود يفرضها الأهل عليهم طوال العام، وليكونوا على مستوى عالٍ من التميز والانضباط، لذا تبقى العطلة بالنسبة لهم إجازة نفسية يأخذون فيها قسطا من الراحة بعيدا عن الروتين اليومي المصاحب للدراسة.وبسبب غلاء النوادي الصيفية وصعوبة الظروف المعيشية وسط تزايد الأعباء المادية للأسر الأردنية، يفتقد الأبناء اليوم للأنشطة الترفيهية لتكلفتها العالية غالبا، وهذا ما يضع الأهالي في حيرة من أمرهم، متسائلين عن كيفية توفير أجواء ممتعة ومفيدة لأبنائهم يستطيعون من خلالها تفريغ طاقاتهم بما يتناسب وقدرات الأسرة المادية، وهنا يظل سؤال حاضرا: ما الخيار الأفضل ليرفه الأبناء عن أنفسهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المرهقة التي يعاني منها الأغلبية؟سمر القادري أم لثلاثة أطفال تجد نفسها مقصرة بحق أبنائها، تقول إن دخلهم المحدود كأسرة يمنعها من أن تؤمن لأبنائها حتى أبسط وسائل الترفيه؛ إذ إن المال هو كل شيء الآن، والمشكلة أن أطفالها غير مدركين لصعوبة وضعهم المادي، فهم يريدون أن يعيشوا تماما كأصحابهم، بأن يخرجوا في رحلات شبه يومية، ويزوروا المطاعم وأماكن الألعاب والمسابح.وتدرك سمر أن الأطفال بحاجة لأجواء مبهجة تعيد إليهم حماسهم وتحفزهم ليستقبلوا العام الجديد بحب واندفاع، كما تلفت إلى أهمية أن يكون هناك أنشطة ترفيهية لحمايتهم من الكسل والفراغ وحتى يتحللوا من إدمان الأجهزة الإلكترونية والجلوس أمام الشاشات لفترات طويلة.أما عماد (38 عاما)، فهو الآخر يبين أن الترفيه حاجة أساسية ونفسية للأطفال، ومن خلال ما يعيشه مع أبنائه الأربعة، يشير عماد إلى أن الحياة اليوم أصبحت أصعب، كما أنها تفتقد للأمان، محاولا المقارنة بين الحاضر و"أيام زمان"، يقول "قديما ونحن صغار كانت الألعاب المتوفرة بسيطة جدا، لكننا كنا أكثر سعادة من اليوم".ويوضح أن الظروف الصعبة أجبرته على العمل بأكثر من وظيفة ليتمكن من تأمين الأساسيات لأبنائه، هو ورغم انشغالاته الكثيرة، إلا أنه يحرص على قضاء بعض الوقت مع أبنائه، وخاصة في العطلة الصيفية لكونها فترة طويلة.عماد يحاول بما يستطيع خلق أجواء ممتعة ومسلية وذات فائدة لأبنائه سواء داخل البيت أو خارجه، كما أنه يهتم باصطحابهم معه في الزيارات العائلية لتعويدهم على ذلك منذ الصغر وتقوية العلاقات الأسرية، إضافة إلى تنظيم رحلات للأماكن الأثرية وتعريفهم على البلد بأقل التكاليف، وذلك حسب وقته أيضا.وحول ذلك، يرى الاختصاصي التربوي والأسري الدكتور عايش نوايسة، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة غيرت الكثير من السلوكيات لدى الأسر الأردنية؛ حيث إن الأغلبية اليوم باتت غير قادرة على تأمين الأساسيات في ظل الأعباء الكبيرة والضغوطات التي تفرض على الأهل قيودا تحول بينهم وبين سعادة أبنائهم وإشعارهم بأنهم كغيرهم من حقهم أن يستمتعوا بعطلتهم وفق ما يحبون وبما يحقق لهم الفائدة، كالاشتراك بالمسابح والأندية الرياضية والرحلات الاستكشافية وغيرها من الأنشطة الأخرى.ويشير إلى أن حرمان الأبناء من الترفيه، وخاصة خارج البيت في العطلة، حتما يؤثر عليهم سلبا ويزيد من حدة تعلقهم بالتطبيقات الرقمية والألعاب الإلكترونية، باعتبار ذلك المنفذ الوحيد أمام الأسرة لتسلية الأبناء والتقليل قدر الإمكان من مشاجراتهم.وبحسب نوايسة، فالمسؤولية ليست مسؤولية الأهل وحدهم، بل هناك مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والمجتمعية، تتمثل في تقديم برامج مفيدة بأسعار قليلة للأطفال في مختلف الجوانب سواء الدينية أو الثقافية أو الرياضية.ويبين نوايسة أن الترفيه حق مهم للطفل؛ لكونه يخرجه من جو الروتين اليومي وكثرة الواجبات المدرسية وضغط الاختبارات، وبالتالي يسمح له بتنمية مواهبه وقدراته في مكان آخر غير المدرسة. لكن الظروف المادية الصعبة اليوم قد تقف عائقا في طريق الأهالي، بحيث تجعلهم غير قادرين على تأمين ذلك الحق رغم أهميته الكبيرة.ويكمل "لذلك، لا بد من التشارك والتعاون من قبل المؤسسات التربوية والمجتمعية بما يحقق الفائدة للجميع ويسهم في استثمار طاقات هؤلاء الأطفال واستغلالها بالشكل الصحيح، وهذا كله حتما سيؤدي إلى تنظيم حياة الأطفال بدلا من السهر على الهاتف طوال الليل والنوم نهارا، لما في ذلك من أضرار صحية كبيرة سواء على نفسيتهم أو على تفكيرهم وتواصلهم مع المحيطين بهم".ويقول الاستشاري النفسي الأسري الدكتور أحمد سريوي، إن الطفل يولد وجزء من تكوينه الفطري يحب اللعب، ويمارس اللعب الفردي غالباً حتى عمر سنتين، ثم ينتقل للعب الجماعي بعد ذلك، وكما أسلفنا، فإن اللعب جزء من تكوين الطفل الفطري ومسألة حرمانه من ذلك تؤدي إلى مشاكل نفسية تظهر جلية في مرحلتي الطفولة والمراهقة.ترفيه الأبناء جزء من دور الوالدين؛ حيث يجتهدان في الترفيه عن أبنائهما، خاصة في العطلة الصيفية، ولكن وبسبب الوضع الاقتصادي، كثير من الآباء لا يتمكنون من الترفيه عن أبنائهم في كثير من الأنشطة مثل السباحة وغيرها، وفق سريوي.ويقول سريوي "من المهم أن يدرك الطفل عبر والديه ونقاشه معهما، أنهما يودان أن يرفها عنه كيفما أحب وكيفما شاء، ولكن (العين بصيرة واليد قصيرة)، فالظرف المادي الذي يعاني منه الآباء لم يمكنه من تحقيق كل ما يرغب به الطفل".وينوه "هذه المسألة لها وجهان مهمان: الأول أن يعلم الطفل أنه ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وأن في الحياة مصاعب وعقبات وليس بالسهولة الحصول على كل ما يرغب، والثانية أن الطفل يشعر بالحرمان الذي قد يلازمه سنوات إلى أن يستطيع أن يعوض هذا الحرمان إما عن طريقه هو شخصيا أو بعد زواجه عن طريق الترفيه عن أبنائه بالطرق التي حرم هو منها بالطفولة".ويقول "كثيراً ما نسمع ونرى آباء يفعلون المسألة الأخيرة عن أبنائهم كنوع من التعويض ونعود لنقول امسكوا العصا من النصف، فلا يكون الترفيه فوق طاقتنا فنتركه كله ونجلس الأطفال في المنزل ولا يكون الترفيه فوق الحد الطبيعي لدرجة الملل فخير الأمور أوسطها، فليس بالضرورة أن يكون هناك مسابح وملاعب وغيرها؛ إذ نستطيع الذهاب بالأطفال لو مرة إلى مرتين أسبوعياً إلى الحدائق العامة المجانية، حيث يتوفر فيها (مراجيح وسحاسيل وألعاب الرمل وملعب كرة قدم ومسطحات خضراء وغيرها)".ويضيف "ومنها يستطيع الطفل تفريغ طاقاته المكبوتة وممارسة اللعب الجماعي والفردي بكل أريحية ومن دون أي تكلفة إضافية على الآباء تتعدى تكلفة الوقت والمراقبة والانتظار حتى ينتهي الأطفال من اللعب، أما بقية الأيام فيستطيع الآباء توفير ألعاب زهيدة الثمن تصلح للعب المنزلي الفردي والجماعي مع الأقران".