 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

«التهاب السحايا» يُسقط ملكة جمال إنجلترا

آلانتا ريتشاردز
آلانتا ريتشاردز

اضطرت شابة حسناء إلى الانسحاب من مسابقة ملكة جمال إنجلترا لإصابتها بشلل جزئي بسبب التهاب السحايا.

وحسب صحيفة (ذا صن) البريطانية، أصيبت الحسناء آلانتا ريتشاردز (18 عاماً)، قبل 10 أيام من المسابقة بصداع شديد والتهاب في الحلق وآلام في الجسم، مع ارتفاع حرارتها، ثم أصبحت عاجزة عن الشعور بساقها اليسرى بشكل صحيح، إضافة إلى حساسية شديدة للضوء لتجد نفسها في غرفة العناية المركزة في المستشفى.

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وبسبب هذا الشلل الجزئي، خسرت آلانتا؛ التي تحمل لقب ملكة جمال ساري 2024م، وملكة جمال هامبشاير 2023م، فرصة المشاركة في مسابقة ملكة جمال إنجلترا.


وقالت آلانا: إنها كانت تظن أن الأمر عارض صحي، وإذا فاتتها مسابقة 2024م، يمكنها المشاركة في 2025م، لتكتشف أن الشلل أصبح يلازمها.

وخضعت الحسناء الإنجليزية لجراحة طارئة في أعصاب القسم الأيسر من جسدها، نجحت بمعدل 60%، ما مكّنها من التنقل على عكازين، لكنها لم تعد قادرة على ركوب الخيل؛ حسب قولها للصحيفة.

 




واعتبرت أن الأسوأ من ضياع فرصة الفوز باللقب، هو خسارتها لوظيفتها بعد تخرجها من الجامعة، لكنها لحسن الحظ، استطاعت الحصول على وظيفة إدارية في شركة سياحية، حيث تستطيع التنقل على عكازيها داخل المكتب.

 

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