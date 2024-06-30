 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الثروات لا تأتي بالصرف العشوائي.. 4 أشياء لا ينفق المليونير العصامي أمواله عليها

ورقة الـ100 دولار - (تعبيرية)
دولار

من السهل أن تتخيل ما يمكن أن تشتريه لنفسك لو كنت مليونيراً، ومع ذلك، عندما تتحدث إلى أصحاب الملايين الفعليين، تدرك أنه لا أحد يحتكم على مليون دولار عن طريق الإنفاق بشكل عشوائي.

اضافة اعلان


وتحدثت شبكة «سي إن بي سي» مع عديد من أصحاب الملايين على مرّ السنين، وكثيراً ما سألتهم: «ما الذي ترفضون إنفاق المال عليه؟». وأوضحت الإجابات أنه حتى عندما تكون لديك أموال، فمن المهم أن تكون واعياً بشأن إنفاقك إذا كنت تأمل في تنمية ثروتك والحفاظ عليها.


بالنسبة للبعض، مثل المليونير تود بالدوين، يعدّ التوفير أمراً يشبه اللعبة تقريباً. وقال للشبكة، إنه «أمر ممتع حقاً أن تكون قادراً على شراء شيء ما ثم تختار عدم القيام بذلك».


وفيما يلي أمور لا ينفق أصحاب الملايين العصاميون المال عليها أبداً:


الموضة السريعة


يحافظ جوناثان سانشيز، المليونير العصامي ومؤسس شركة «Parent Portfolio»، على ميزانية منخفضة للملابس من خلال إبقاء الأمور واضحة.


وقال: «أنا لا أفكر في ملابسي». وأوضح أنه يحتفظ بخزانة صغيرة من الملابس البسيطة والخالدة.


وأضاف: «إذا كنت أرتدي ملابس غير رسمية، سأرتدي الجينز الأزرق مع (تي شيرت) أو (بولو). إذا كنت سأحضر حدثاً رسمياً، فسوف أرتدي بدلة وربطة عنق».


يسمح له ذلك بتجنب إغراء الإنفاق على الملابس الجديدة البراقة أو الأزياء الرخيصة التي يمكن التخلص منها.


فهو لا يشتري ملابس جديدة إلا عندما يحتاج إلى استبدالها بالملابس «التي بها ثقوب واضحة بسبب التآكل الطبيعي»، على حد تعبيره.


الضمانات الممتدة (Extended warranties)


ينشر ستيف أدكوك رسالته الإخبارية حول عادات المليونير بصفتها جزءاً من جهده لقيادة الناس إلى الاستقلال المالي والتقاعد المبكر بالطريقة التي وصل هو بها إلى هذا المستوى، من خلال النجاح المهني، والاستثمار بحكمة، والعيش بشكل مقتصد.


وبحسبه، فهناك شيء واحد لن ينفق عليه، وهو الضمانات الممتدة على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات من المتاجر الكبيرة. وقال: «ربما لن تستخدمه. إنه مجرد ربح إضافي للمتجر».


وبدلاً من المطالبة بالضمانة، يقوم أدكوك بوضع قليل من المال في صندوق الطوارئ الخاص به كل شهر لتغطية الإصلاحات.

 

عندما يحتاج إلى إصلاح إحدى الأدوات، تكون لديه الأموال اللازمة لتغطيته. وإذا لم يحتج إلى ذلك فيمكنه وضع المال في نفقات أخرى.


الملابس الرياضية


«لماذا تنفق على شيء باهظ الثمن عندما يكون الشيء المجاني مفيداً أيضاً؟»، هذا هو تفكير برناديت جوي، مؤسِّسة «Crush Your Money goals»، عندما يتعلق الأمر بملابس التمرين.


وقالت: «بفضل ظهور صناعة الألعاب الرياضية، يبدو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في بعض الأحيان أشبه بعرض أزياء أكثر من كونه روتيناً للياقة البدنية».


الخروج ليلاً مع الأصدقاء


«لماذا تنفق على نشاط يمكن أن يدر دخلاً لك؟»، سأل بالدوين.


وقال إنه نادراً ما ينفق على رحلات إلى المطاعم أو إلى السينما، «ولكن فقط لأنه يعرف كيف يحصل على المال مقابل ذلك».


وبالدوين هو «متسوق سري» ويتقاضى أجراً مقابل تناول الطعام بالخارج والذهاب للتسوق، من البقالة، ومشاهدة الأفلام، وحتى زيارة الفنادق والكازينوهات، مقابل تقديم تعليقات حول المنتجات والخدمات التي يستخدمها.-(وكالات)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النظام الغذائي للأب يؤثر أيضاً على صحة أطفاله لاحقاً

ما أثر تغذية الأب على صحته الإنجابية المستقبلية؟

منذ18 ساعة
الخل يبعد الذباب

كيف تبعد الذباب عن منزلك بمكوّن شائع من مطبخك؟

منذ19 ساعة
غوغل

تطبيق غوغل للترجمة يضيف 110 لغة جديدة

منذ20 ساعة
الخطوط الجوية ايزي جت

طائرة تترك امرأة على كرسيها المتحرك على مدرج الإقلاع

منذ20 ساعة
تعبيرية

لماذا أنهى محامٍ مصري حياته داخل قاعة المحكمة؟

منذ20 ساعة
695926

عامل تنظيف نوافذ أكبر برج في كوريا الجنوبية يواجه رعب المرتفعات

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلام حساس عن ملف الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

قيمة الإنسان تحددها ديناميات القوة.. (3)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإصلاح الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

عيون لا تنام في مواجهة خلايا نائمة

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: السياسة النقدية مرساة الاقتصاد الوطني (2-2)

رعد التل |اليوم

بيع التقسيط في الفلسفة المالية الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات | منذ13 ساعة
ترامب

كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟

ترجمات |28 حزيران 2024
شاب فلسطيني يرشق القوات الإسرائيلية بالحجارة أثناء اقتحامها مخيم الفارعة قرب طوباس في الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

صفحات من كتاب: ما تفعله فلسطين بالعالم

ترجمات |26 حزيران 2024
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تل أبيب، 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (أرشيفية)

سيطرة إسرائيل على أميركا تزداد قوة فحسب

ترجمات |26 حزيران 2024
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات |25 حزيران 2024
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات |25 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy

الديمقراطية 27 حزيران 2024

5dd9fd5b-0e97-4afe-a0f5-8fbe8c42990d copy

تعرفة الكهرباء 26 حزيران 2024

حمزة حجاج- تعرفة الكهرباء

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy
 