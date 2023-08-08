الثلاثاء 08 آب 2023
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"الجوع القاتل".. ضرر هذه المنطقة بالدماغ يمنع الشعور بالشبع

"الجوع القاتل".. ضرر هذه المنطقة بالدماغ يمنع الشعور بالشبع
"الجوع القاتل".. ضرر هذه المنطقة بالدماغ يمنع الشعور بالشبع
  توصلت دراسة حديثة، إلى أن الدهون يمكن أن تؤدي لانتفاخ جزء حيوي من دماغك، وتخرج بالتالي رغبتك الشديدة في تناول الطعام خارج نطاق السيطرة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".اضافة اعلان
استخدم علماء جامعة كامبريدج فحوصات الرأس؛ حيث اكتشفوا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تكون لديهم منطقة تحت المهاد أكبر، وهذه المنطقة هي حلقة الوصل بين الجهاز العصبي الذاتي والجهاز الإفرازي من خلال الغدة النخامية، بحجم حبة البازيلاء فقط، ولكنها أساسية للتحكم في الشهية وإرسال إشارات الامتلاء لمنعك من تناول الطعام.
قالت مؤلفة الدراسة ستيفاني براون: "إن تناول نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى التهاب مركز التحكم في الشهية، بمرور الوقت، سيغير هذا من قدرتنا على معرفة متى نأكل ما يكفي، يمكن أن يغير أيضا كيفية معالجة الجسم لسكر الدم، مما يؤدي بنا إلى زيادة الوزن".
وأضافت: "نحن نعلم أن منطقة ما تحت المهاد مهمة لتحديد مقدار ما نتناوله. 
ولكن لدينا في الواقع معلومات قليلة جدًا عنها لأنها صغيرة ويصعب رؤيتها في عمليات المسح".
يرفع الوزن الزائد من خطر الإصابة بأمراض مميتة، مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية.
الدراسة قارنت حجم منطقة ما تحت المهاد لدى أشخاص من مختلف الأوزان، ووجدت أنها "تزداد بشكل ملحوظ" في المشاركين الذين يعانون من السمنة.
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