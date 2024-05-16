«الحافز المالي» يعزز قدرة الرجال على فقدان الوزن

أكدت دراسة جديدة أن الرجال الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لفقدان الوزن بأربع مرات إذا عرض عليهم تلقي الأموال مقابل هذا الأمر.





وبحسب صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد شملت الدراسة 585 رجلاً يعانون من السمنة، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات. الأولى حصلت على حوافز نقدية ورسائل نصية تحفيزية تحتوي على معلومات حول تغييرات نمط الحياة، في حين حصلت الثانية على رسائل نصية تحفيزية فقط، ولم تحصل المجموعة الثالثة على أي شيء.

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ووجدت الدراسة، التي استمرت لمدة عام، أن الرجال في المجموعة الأولى فقدوا 4.8 في المائة من وزن الجسم في المتوسط، في حين فقد المشاركون في المجموعة الثانية، والتي تلقت الرسائل النصية فقط، 2.7 في المائة من وزنهم، مقابل 1.3 في المائة من الوزن فقده المشاركون في المجموعة التي لم تتلق أموالاً أو رسائل.





وقال البروفسور بات هودينوت من جامعة ستيرلنغ في أسكوتلندا، الذي قاد فريق الدراسة: «إن فقدان الوزن يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالتحسن، ويقلل من خطر تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية مثل مرض السكري. ومع ذلك، فإن الرجال في كثير من الأحيان لا يحبون اتباع حمية غذائية أو الذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية لفقدان أوزانهم».



وأضاف: «لقد كانت هذه دراسة مخططة بعناية شديدة، تم إنشاؤها للرجال من قبل باحثين من الرجال. وقد عملنا بشكل وثيق مع مختلف المجموعات والجمعيات الخيرية المعنية بصحة الرجال، بما في ذلك منتدى صحة الرجال في المملكة المتحدة وآيرلندا».



ويرى هودينوت أن هذه الوسيلة لفقدان الوزن تعدُّ «حلاً منخفض التكلفة قد تقدمه هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا للرجال»، بشرط أن يتم دفع الأموال فقط في النهاية لأولئك الذين فقدوا أكثر من 5 في المائة من وزنهم.



وباتت السمنة تطال أكثر من مليار شخص في كل أنحاء العالم، من بينهم أطفال ومراهقون، وفقاً لدراسة ساهمت فيها «منظمة الصحة العالمية» ونشرت في «اليوم العالمي للسمنة»، في مارس (آذار) الماضي.



وأظهرت الدراسة أن معدلات السمنة بين البالغين زادت في كل أنحاء العالم أكثر من الضعف، ما بين عامي 1990 و2022، و4 مرات لدى الأطفال والمراهقين بين 5 و19 سنة.



كما أشارت إلى أن معدل السمنة زاد بين الرجال 3 مرات تقريباً؛ إذ ارتفع من 4.8 في المائة عام 1990 إلى 14 في المائة في 2022، وأكثر من الضعف لدى النساء، إذ كان 8.8 في المائة وأصبح 18.5 في المائة. وكالات

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