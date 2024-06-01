 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحرب العالمية الثالثة.. هاشتاج يجتاح منصة "X"

هاشتاج الحرب العالمية الثالثة يجتاح منصة "X"
هاشتاج الحرب العالمية الثالثة يجتاح منصة "X"
اجتاح "هاشتاج" (وسم) الحرب العالمية الثالثة موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "إكس" (تويتر سابقا) في ظل إعلان فرنسا منح الإذن لأوكرانيا لاستخدام أسلحتها ضد روسيا الاتحادية في تطور جديد للحرب بين البلدين.اضافة اعلان


تعليق فرنسا الناري

وذكر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الجمعة، أن بلاده تمنح "الإذن الدبلوماسي" لأوكرانيا لاستخدام الأسلحة الفرنسية لشن ضربات على الأراضي الروسية، مؤكدًا عدم وجود شيء جديد يتعلق بالقانون الدولي بحسب وكالة أنباء "أوكرينفوم" الأوكرانية.

وأشار الوزير الفرنسي، إلى أن الأسلحة الممنوحة لأوكرانيا تسمح لها بالدفاع عن نفسها، وهذا لا يجعل من فرنسا قوة مشاركة في القتال.


ماذا قال ترامب وبايدن عن الحرب العالمية الثالثة؟

أخذ الحديث عن الحرب العالمية الثالثة في التزايد مع إعلان الحرب الروسية الأوكرانية نهاية شباط/ فبراير 2022، حيث علق الرئيس الأميركي جو بايدن- الذي تدعم بلاده أوكرانيا- في تصريح سابق قائلا: "حينما تقوم أميركا بإرسال المعدات والأسلحة الهجومية مثل الدبابات وغيرها لمساعدة أوكرانيا في مواجهة روسيا فهذه هي الحرب العالمية الثالثة".

جاء ذلك في الوقت الذي خرج فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب متحدثا عن الحرب العالمية الثالثة، قائلا: "نحن في خطر جدّي للغاية من اندلاع الحرب العالمية الثالثة والكثير من الناس لا يرون ذلك، لكني أراها.. ستكون حرب إبادة، وأنا الوحيد الذي يمكنه منع الحرب العالمية الثالثة، وبعد أن أفوز بالرئاسة، سأنهي الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا، سيستغرق الأمر 24 ساعة".


تحذير روسيا من الحرب العالمية الثالثة

في السياق ذاته، خرج نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، مؤكدا أن العملية العسكرية في أوكرانيا أصبحت إجراء قسريا وردا على التحضير للعدوان من قبل الولايات المتحدة واتباعها، محذرًا من "أن العالم أصبح يقترب من تهديد اندلاع حرب عالمية ثالثة".
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