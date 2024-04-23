الحزن قتلها.. لحقت بشقيقها بعد وفاته بساعتين

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لا حول ولا قوة إلا بالله ..إنا لله وإنا إليه راجعون

كان نائما فجائوا يوقظوه فإذ بروحه فاضت إلي بارئها ثم بعدها بساعتين تلحق به أخته حزنا عليه ..

عزائنا لقبيلة الصريحات بمرسي مطروح ولكافة أهله وجملة أصدقائه ومحبيه في وفاة الشاب

مستور عوض الصريحي وشقيقته رحمهم الله pic.twitter.com/f7PQH3yKcR — معاويه الجميعي✌ (@SBiBt7C4FbvTKT8) April 21, 2024

توفي رفيقي / مستور عوض الصريحي

ثم بعدها بساعتين تتوفا الاخت حزنا علي اخيها سبحان الله ليدفنا سوياه الشقيقين عليهم رحمة الله تعالى سبحان من له الدوام تعازينا للفقداء

اسال الله العلي العظيم ان يتغمد الفقداء برحمته الواسعة وان يلهم الاهل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ooALsnbPsh — Farag Madawy (@MadawyFarag) April 21, 2024

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد أفراد الأسرة أن الشاب مستور مات صائماً، وأنه كان تربطه علاقة أخوة قوية مع شقيقته التي لحقت به على الفور وشيع الجثمانان في جنازة واحدة.