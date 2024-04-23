الحزن قتلها.. لحقت بشقيقها بعد وفاته بساعتين

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحد أفراد الأسرة أن الشاب مستور مات صائماً، وأنه كان تربطه علاقة أخوة قوية مع شقيقته التي لحقت به على الفور وشيع الجثمانان في جنازة واحدة.
لا حول ولا قوة إلا بالله ..إنا لله وإنا إليه راجعون— معاويه الجميعي✌ (@SBiBt7C4FbvTKT8) April 21, 2024
كان نائما فجائوا يوقظوه فإذ بروحه فاضت إلي بارئها ثم بعدها بساعتين تلحق به أخته حزنا عليه ..
عزائنا لقبيلة الصريحات بمرسي مطروح ولكافة أهله وجملة أصدقائه ومحبيه في وفاة الشاب
مستور عوض الصريحي وشقيقته رحمهم الله pic.twitter.com/f7PQH3yKcR
توفي رفيقي / مستور عوض الصريحي— Farag Madawy (@MadawyFarag) April 21, 2024
ثم بعدها بساعتين تتوفا الاخت حزنا علي اخيها سبحان الله ليدفنا سوياه الشقيقين عليهم رحمة الله تعالى سبحان من له الدوام تعازينا للفقداء
اسال الله العلي العظيم ان يتغمد الفقداء برحمته الواسعة وان يلهم الاهل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ooALsnbPsh