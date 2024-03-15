الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحكم على أحد أبطال مسلسل "لعبة الحبار" في قضية تحرش جنسي

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الممثل الكوري الجنوبي أوه يونغ سو
ذكرت صحيفة "يونهاب" أن الممثل الكوري الجنوبي أوه يونغ سو، البالغ من العمر 79 عاما، والذي شارك في المسلسل التلفزيوني الشهير "لعبة الحبار"، قد صدر بحقه حكم في قضية تحرش جنسي.اضافة اعلان

وجاء في نص البيان الصادر عن المحكمة بحق الفنان:"حكم القاضي في 15 مارس على أوه يونغ سو بالسجن لمدة 8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، والخضوع لبرنامج علاجي مدته 40 ساعة للعلاج من (الميول) إلى العنف الجنسي".

وكانت امرأة ادعت على الممثل عام 2017 بأنه حاول أن يعانقها بغير إرادتها ، لكن الممثل رفض هذه الادعاءات أمام القضاء مشيرا إلى أنه تعامل معها "كما يتعامل مع ابنته"، واحتضنها من منطلق الشعور بالرعاية، واعتبرت المحكمة أقواله بمثابة اعتراف بادعاءات التحرش.

وتم تقديم طلب لفتح قضية جنائية ضد الممثل في ديسمبر 2021، وبعد عام تم رفع القضية إلى المحكمة. وطالب الادعاء بالحكم على أوه سو يونغ بالسجن لمدة عام بسبب رفضه الاعتراف بذنبه، وقال الممثل إنه لا يوافق على قرار المحكمة ويعتزم الاستئناف.

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وتجدر الإشارة إلى أن أوه يونغ سو وفي عام 2022 أصبح أول ممثل كوري جنوبي يفوز بجائزة "غولدن غلوب" الأمريكية عن دوره كممثل مساعد في مسلسل "لعبة الحبار"، كما لعب دورا في فيلم "الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء... والربيع مرة أخرى"، والذي فاز بالعديد من الجوائز الدولية.

المصدر: نوفوستي
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