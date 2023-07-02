"الحنايات" يعدن إحياء طقوس تراثية راسخة بالذاكرة

منى أبو حمور

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من جديد، تعيد الكثير من العائلات إحياء حفلة "حناء العروس" التي تعد جزءا من تراث المنطقة ضمن طقوس الأعراس، حيث تحرص الكثير من الفتيات على إحيائها في الليالي التي تسبق العرس.رغم الأفكار الجديدة والعصرية التي تميزت بها حفلات الأعراس، إلا أن التراث حاضر وبقوة ابتداء من ارتداء الثوب التقليدي والرسم بالحناء على أيدي العروس وضيفاتها، وكذلك توزيع الحلوى والحناء المعجونة المغلفة بأكياس من المخمل أو القصب المذهب.الإقبال الكبير على حفلات الحناء وحرص الكثير من الفتيات على إقامة حفلة حناء "على أصولها"، فتحا باباً جديداً لفتيات يمتلكن موهبة الرسم "الحنايات"، اللواتي وجدن من تلك الموهبة منصة للفن والإبداع.انتشرت في الآونة الأخيرة صيحات مختلفة من الحناء، التي تزين الكفوف والأقدام بأروع الرسومات، بل أصبحت تغني عن ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، فكثير من الفتيات يبحثن عن الأصالة العربية بطريقة عصرية، تعبر عن أفكارهن وشخصيتهن.وحفلة الحناء من العادات والتقاليد المنتشرة في بعض الدول العربية، وتعد من الليالي المهمة التي تترك ذكرى جميلة تطبع في ذاكرة العروس، يحضرها الأهل والأصدقاء وبنات العائلة ونساؤها.رغم العودة التدريجية لإحياء التراث في الأعراس، إلا أن حفلي الحناء الملكيين اللذين أقامتهما جلالة الملكة رانيا العبدالله قبيل حفلي زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله وسمو الأميرة إيمان، كان لهما دور كبير في إعادة هذه التقاليد إلى الواجهة من جديد، كما أعطيا "الحنايات" فرصة كبيرة للتعريف بفنهن والترويج لأنفسهن.كان لمشاركة مجموعة من الحنايات الأردنيات في حفلات الحناء الملكية، وقع مختلف وأثر كبير على موهبتهن التي تطورت بشكل كبير رغم دراستهن تخصصات مختلفة تنوعت بين الصيدلة والهندسة."بلقيس الحنا"، كما يطلق عليها في مدينة السلط، بدأت الرسم بالحناء في العام 2017 كمبادرة صغيرة ومن ثم تحولت إلى شركة ناشئة في العام 2020.دعوة العبادي كواحدة من الحنايات اللواتي رسمن في حفل العشاء الذي أقامته جلالة الملكة قبيل زفاف ولي العهد أضافت لها الكثير، وزادت من قاعدة معارفها، بل وأصبح الطلب على الرسم بالحناء أكثر من قبل. شغف العبادي لا يقتصر على الرسم بالحناء على اليدين فقط وإنما أيضا على الحفاظ على التراث وإحيائه؛ حيث ربطت من خلال مشروعها بين الفن والتراث وتمكين الشابات من خلال توفير التعلم وفرصة العمل معاً والتركيز على الحناء.وكانت العبادي قد أطلقت تطبيقا خلال فترة كورونا يحتوي على العديد من الخدمات والمنتجات اللتي تساعد على إيصال رسائل من التراث، كلوحات فنية تحاكي التراث ورسم على الملابس وخدمات رسم الحناء للسياح والزوار وتهديب الشماغات وصناعة الصابون والشمع.رغم دراسة العبادي إدارة الأعمال، إلا أن شغفها في رسم الحناء وموهبتها ساعداها على بدء مشروعها، وهي في السنة الجامعية الأولى ضمن قصة تحد، من محل صغير مساحته 3*4م إلى شركة ناشئة تحتوي على أربعة أقسام، منها قاعة تدريب ومعرض لوحات فنية ومعرض حرف يدوية ومخيطة، فضلا عن أخذها مساحة بالمسار السياحي بالشراكة مع مؤسسة "إرث الأردن".تمكنت العبادي، من خلال موهبتها، أن تكون أول فتاة ترسم لوحاتها بالحناء، فضلا عن عقدها دورات تدريبية لفتيات من ذوي الإعاقة وطالبات الجامعات للرسم بالحناء والرسم الحر.وحول الإقبال الكبير على الرسم بالحناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تشير العبادي إلى العودة إلى هذه الحفلات وإحيائها قبيل الأعراس من جديد، وهو ما زاد من انتشار ثقافة الرسم بالحناء وانتشارها.وتلفت إلى وجود أنواع متعددة من الحناء، منها الأردنية والعراقية ثم الفلسطينية، لكن فيما يخص عادات الحناء في الأردن، فتقام هذه الليلة قبل أسبوع أو أيام حسب الموعد المحدد من قبل العروس.ويمكن أن تجري مراسم هذه الليلة في منزل والد العروس؛ حيث يأتي أهل العريس حاملين معهم الحناء والشموع ثم يرقصون على وقع الأغاني ويغادرون الحفل وتستكمل حفلة العروس.ليست العبادي وحدها من سارت خلف حلمها وموهبتها، فكذلك زين الشرف الخضور هي الأخرى درست اختصاص الهندسة المعمارية وتخرجت مؤخراً، لكنها عملت في مجال رسم الحناء قبل 7 سنوات.بدأت العمل من خلال رسم النقوش على أيدي أقاربها وصديقاتها بشكل مجاني، ومع الوقت تطورت مهاراتها وكبر اسمها وانتشرت أعمالها بشكل كبير.الاجتهاد والتميز والموهبة التي تمتعت بها الخضور كانت السبب وراء اختيارها لتكون من الحنايات اللواتي نقشن الحناء على أيدي ضيوف حفل زفاف حناء سمو الأميرة إيمان.الخضور تفتخر بتلك التجربة، حيث تمكنت من التعريف بنفسها والرسم وسط أجواء جميلة ومميزة مكنتها من التعريف بنفسها أكثر، وبالنسبة لها كانت هذه المشاركة أهم لحظة في عمرها وأجملها، كما أنها نقطة انطلاقة لها وسبب في شهرتها على المستويين المحلي والعربي.وتؤكد أن اختيارها وزميلاتها الحنايات للرسم في حفل الزفاف كان بمثابة تكريم وتقدير لهن واعتراف بموهبتهن، كما كان لها دور كبير بالتعريف بهن وبفن الحنايات، فضلا عن أن هذا الحفل كان سببا في التعرف الى زميلاتها من محافظات المملكة كافة اللواتي ارتبطن بعلاقة محبة وعمل لاحقا.ومع الإقبال الكبير على حفلات الحناء وعودتها من جديد، أصبحت الخضور تتلقى الكثير من الطلبات لرسم الحناء، كما أنها تقوم بتحضير أكياس الحناء وتغليفها وتحضيرها كتغليفات توزع في حفلات الحناء على الضيوف.شغف الخضور برسم الحناء بدأ منذ صغرها، وهو ما جعلها أكثر تمسكا بالعادات والتقاليد ورغبة باستمرارها.أتقنت الخضور الرسم أكثر، وزاد الإقبال على عملها ووسعت دائرتها، وبدأت تروج لنفسها في مراكز التجميل في منطقتها وتعرض خدماتها ومهاراتها، كما جهزت بطاقات تعرف بها.وأكثر ما شجع الخضور على الاستمرار في رسم الحناء، رغم دراستها الهندسة، هو تغير ثقافة المجتمع وزيادة الإقبال على الرسم. وتعتبر رسم الحناء من أقرب الهوايات الى قلبها، وأصبحت تجهز عجينة الحناء وتقوم ببيعها وتوصلها إلى منازل زبائنها.كل ما يتعلق بالعادات والتقاليد والتراث يبقى الأجمل، خصوصا حفلات الحناء التي أصبحت اليوم جزءا من الأعراس العصرية.كما أسهم نشر الفيديوهات بزيادة إقبال العائلات على هذه الحفلات، حيث إن مشاهدة حفلات الحناء والانبهار بجمالها والتعرف على العادات الجميلة لكل منطقة، دفعت الأغلبية لإعادة إحيائها.