الثلاثاء 05 أيلول 2023
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"الحياة بدا تكفّي".. خطيب ضـحية حادثة مرفأ بيروت يعلن خطوبته (صورة)

جيلبير قرعون خسر خطيبته سحر فارس من ضحايا فوج اطفاء بيروت في حادثة 4 آب
جيلبير قرعون خسر خطيبته سحر فارس من ضحايا فوج اطفاء بيروت في حادثة 4 آب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ارتباط خطيب ضحية حادثة مرفأ بيروت في 4 آب سحر فارس، الشاب جيلبير قرعون من الشابة اللبنانية جيني شحادة.
وفي التفاصيل، نشرت جيني على حسابها الخاص عبر تطبيق انستغرام، صورة برفقة جيلبير قرعون معلنة عن قصة حب تجمعهما.

وأرفقت الشابة جيني الصورة بالتعليق التالي: "‎الحياة قسيت علينا كتير، حملتنا وجع ما منستحقّوا بعزّ شبابنا،وجع قاسي كتير وما بينتسى ابداً لو قد ما قطع وقت".

‎وأضافت: "تحمّلنا كتير مشاكل بحياتنا ، ولأن الحياة بدا تكفّي رغم الحزن والفرح ، كل واحد منّا كان بيتمنّى ما يصير لي صار ، ولا حدا منّا يخسر شريك حياتو ، بس بعد الوجع والبكي والحرقة لازم نبني حياتنا ، بعرف اكتر وحدة قديش نوجعت وبكيت وكنت معك بكلشي، بس رغم هيك انت بنظري بطل ، سند ورفيق و حبيب ،انت يلي زرعت فيّي القوة من اول وجديد بعزّ وجعنا".

وختمت الشابة جيني شحادة قائلة : " نحنا بيحقلنا نضحك وننبسط ونعيش لأن بتلبقلنا الحياة ، الله يعطينا إيام حلوة سوا والأهم من هيدا كلّو في عنّا ملاكين بالسما مروان و سحر مبسوطين فينا وحامينّا ومعنا بكل التفاصيل وللأبد معنا وبقلبنا".

الجدير بالذكر، ان الشاب جيلبير قرعون خسر خطيبته سحر فارس من ضحايا فوج اطفاء بيروت في حادثة 4 آب، والشابة جيني شحادة كانت قد خسرت حبيبها مروان كفوري في حادث دهس في بداية عام 2021.




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