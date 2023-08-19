الأحد 20 آب 2023
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الخوالدة ورأفت و"المدار للمكفوفين" يختتمون فعاليات صيف الأردن

الفنان عماد الخوالدة- (من المصدر)
الفنان عماد الخوالدة- (من المصدر)
 اختتمت فعاليات مهرجان صيف الأردن التي أقيمت على ملعب عماد الدين زنكي وسط حضور لافت.
واشتملت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان التي أدارها الزميل الإعلامي فلاح القيسي، على وصلات غنائية قدمها الفنان فادي فؤاد والفنان عماد الخوالدة، وفرقة المكفوفين "مدار"، بقيادة سهير عبدالقادر، التي لاقت استحسان الجمهور الذي ملأ جنبات موقع إقامة الفعاليات.اضافة اعلان
وبرز الفنان حاتم العبادي إبداعه الغنائي، من خلال تقديمه أغاني السامر والفلكلور الأردني وأغان وطنية تعبر عن مشاعر الفرح التي أطرب بها الحضور واستمتع بصوته العذب الزوار، واستهلت فرقة "المدار" للمكفوفين الحفل الختامي لمهرجان صيف الأردن في تقديم وصلة غنائية فلكلورية ووطنية وأهازيج شعبية أثارت حماس الجمهور الذي شاركهم الغناء وسط تصفيق وتفاعل كبيرين.
وتأسست فرقة المدار للمكفوفين العام 2009، بدعم ومباركة من وزارة الثقافة، ليثبت ذوو الإعاقة البصرية هويتهم على خشبة المسرح، فكانت لهم مشاركات رسمية العام 2010 بمهرجان الفحيص تاريخ وحضارة. وشاركت بمهرجان جرش العامين 2011 و2012، وشاركت بفعاليات صيف الأردن (أردن النخوة) العام 2019 بأربع حفلات، وبصيف الأردن 2022 ثلاث حفلات، وفي هذا العام شاركت بحفلتين، وفق ما ذكرته مديرة الفرقة سهير عبد القادر.
وقدم الفنان الأردني فادي رأفت مجموعة من الأغاني العاطفية والشعبية والوطنية منها: "شعبك دوم يحييك"، و"وين ع رم الله"، و"بالله تصبوا هالقهوة"، و"مرعية"، و"بسك تيجي حارتنا"، و"وساري سار الليل"، وأغنية خاصة وطنية "اسأل ع الأردنية"، لتنقل الحضور بين القديم والحديث وتلبي رغبات الجمهور المحب وسط تفاعل وحماس يشتعلان مع كل أغنية.
وقال الفنان فادي رأفت "إن إقامة مثل هذه الفعاليات تركز على الفنان الأردني، وتعرفه بجمهور يمتلك ذائقة فنية وآذاناً موسيقية وغنائية"، مؤكداً أن الفنان الأردني لا يمكن أن يكسب الوجود في عالم الإبداع الغنائي العربي والدولي، إلا من خلال بيئته الأردنية التي تعد الأرض الخصبة له للمرور نحو النجومية، وفضاءات عالم الغناء العربي، فلم يعد التركيز على العاصمة عمان فقط، لإقامة المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية. 
ورحب الجمهور بالفنان الأردني عماد الخوالدة وسط تصفيق حار على أنغام عزفه على آلة العود الممزوجة بصوته البدوي، والذي جمع في وصلته الغنائية بين التراث الشعبي والأغاني الفلكلورية الأردنية والأغاني الشبابية التي زادت من تألقه، وخصوصاً عندما تفاعل معه بأغنية "يا أبو رشيدة" التي أكسبته شهرة لدى الجمهور الأردني، إضافة إلى وصلة السامر.
واعتبر الفنان الخوالدة، أن فعاليات مهرجان صيف الأردن تسهم بشكل واضح وكبير في نشر صيت الفنان الأردني، ومعرفة إبداعاته وإمكانياته الطربية، مرجحاً أن تكون هذه النشاطات الثقافية والفنية نقطة مضيئة للفنان الأردني الذي هو بأمس الحاجة للدعم المعنوي قبل المادي لاكتساب جمهور يؤازره ويحترم إبداعه، مثمناً جهود القائمين على هذه الفعاليات التي تكرس ذلك بجعل الفنان الأردني عنواناً أساسياً للمهرجانات والفعاليات لهذا العام، مع المطالبة باستمرارية إقامة هذه المشاريع الثقافية التي من شأنها رفع سوية الفعل الثقافي الفني. 


الفنان فادي رأفت-(من المصدر)
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