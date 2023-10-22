الدكتور البخيت رئيسا لمجمع اللغة العربية الأردني

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فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني بالإجماع لمدة أربع سنوات، استنادا إلى المادة العاشرة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المجمع صباح أمس.ووفقا لبيان صحفي صدر عن المجمع أمس، قال: "إن البخيت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجمع حتى تاريخه من مواليد ماحص في محافظة البلقاء، حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي، مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، في جامعة لندن.وشغل البخيت مناصب عديدة، من بينها رئيس جامعة مؤتة، ورئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير مجلة دراسات الجامعة الأردنية، وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية.والبخيت الذي أسس جامعة آل البيت، ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ومؤتمر بلاد الشام حاصل على أوسمة وجوائز عديدة منها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده في صياغة الميثاق الوطني، العام 1990، ووسام القدس للثقافة والآداب والفنون، من دولة فلسطين العام 1991، وجائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية تقديرا لجهوده الفكرية ومساهمته الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في الأردن، العام 1992، ووسام الحسين للتميز والعطاء من الدرجة الأولى لجهوده المميزة في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتوثيق الهاشمي العام 2008، وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية العام 2011، ووسام مئوية الدولة الأردنية الأولى العام 2021وللبخيت مجموعة كثيرة من البحوث والكتب والمنشورات والمخطوطات، منها: "مملكة الكرك في العهد المملوكي"، ودراسات في تاريخ بلاد الشام، وسلسلة الوثائق الهاشمية... وغيرها.وجاء انتخاب البخيت خلفا للوزير السابق الدكتور خالد الكركي، بعد انتهاء فترة رئاسته للمجمع. -(بترا)