"الدلو" و"تراث معان" يقدمان أمسية فرح لجمهور "صيف الأردن"

أحمد الشوابكة

أبدع الفنان الأردني توفيق الدلو، بتقديم باقة من الأغانيات الخاصة والتراثية والفلكلورية الشعبية خلال الأمسية الغنائية التي أقيمت ليلة أول من أمس، ضمن فعاليات مهرجان صيف الأردن في ملعب عماد الدين زنكي بوسط مدينة مادبا.

وامتلأت جنبات المسرح بالجمهور الذي توافد لحضور فعاليات المهرجان التي قدمها الزميل الإعلامي فلاح القيسي، وخصوصاً الوصلة الغنائية التي قدمها الدلو بتألق ليشعل حماس الجمهور الذي تفاعل مع أغنيايه ورددها معه غناءً.

وصعد الدلو المسرح على إيقاع أغنيته "عين ع الأردنية"، التي أشعل بها الحماس بتفاعله مع وصلته الغنائية التي استمرت زهاء الساعتين، مستكملاً فيها مجموعة من الأغانيات الفلكلورية الأردنية، ومنها: أغنية الراحل فارس عوض، ليؤدي بعد ذلك أغنية الراحل توفيق النمري الوطنية، "مرحى لمدرعاتنا رمز القوة"، ليستكمل وصلته الوطنية بأغنية "يا بيرقنا العالي"، ليعود ويطلق صيحات الفرح على الحاضرين بأغنيته "الرمان"، وقال فيها: "الرمان الرمان.. كشكشها الفستان ويا بياع الفواكه وسكر هالدكان"، وحملت الأغنية طابعاً تفاعلياً مع الجمهور الذي لم يتوان عن الرقص والدبكات بين وقت وآخر، وزاد انسجام الجمهور مع الأداء الغنائي الذي قدمه الدلو، وخصوصاً الحركات الراقصة التي أداها على خشبة المسرح متناغمة مع فرقته الموسيقية، ليثبت قدرته الفائقة على تقديم ما المناسب في الأمسية الغنائية والتي تفوق فيها أيضاً الدلو بإدخال الفرح للحضور الذي ردد معه كل أغنياته.

وفي حديث خاص لـ"الغد"، أكد الفنان الدلو أهمية إقامة الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى دور الفنان بما يقدم له من أعمال فنية ذات قيمة ومعنى تؤثر في المتلقي إيجابياً، وهذا يستدعي أن يكون حريصاً على ما يقدمه وعلى طريقته في التقديم للمتلقي، معتبرا أن الفن أحد الأدوات الأساسية للحياة الإنسانية، ولا يمكن الاستغناء عنه، فهو يعد من الحاجات الإنسانية الملحة لأي مجتمع، فيه تتقدم الأمم وتزدهر، مشيراً إلى أن جمهور اليوم ليس كما كان بالأمس من ناحية التطور التكنولوجي الذي شهده العالم، مكتفياً بالقول: "الجمهور لا يقبل أي شيء".

ويذكر أن الدلو، وهو عضو في نقابة الفنانين الأردنيين، بدأ مسيرته الفنية العام 2006، وفي العام 2008، أصدر أول ألبوم غنائي من إنتاج راديو فن بالتعاون مع شركة Plan B للإنتاج الفني، وضم ست أغان قديمة موزعة بطريقة عصرية، ومنها "آه يا أم حمادة"، "بدنا نتجوز عالعيد"، "ياريت بترضي"، و"دقي يا ربابة" وغيرها.

ونثرت فرقة تراث معان الثقافية أجواء الفرح في الملعب، عندما قدمت وصلة فنية، استطاعت من خلالها تحويل الموقع المقامة عليه الفعالية إلى عرس وطني وشعبي ملأته فقرات الغناء والدبكة والرقص الذي لم يتوقف طيلة مدة الحفلة، مع تفاعل الجمهور لهذا العرض الذي برزت فيه رقصة حاملي السيوف التي لمعت في فضاءات المكان.

كما قدمت الفرقة التي جسدت اللون الفني الشعبي الأردني، ونالت إعجاباً من الحضور، وذلك من خلال الاستعانة بالأغانيات الشعبية و"الدبكة التعاونية والتسعاوية" و"الثنتين وخمسة" و"الطراوة" والسحجة المعانية.

وظهرت خلال العرض مفردات الشهامة والبأس الشديد مثل: أغنية "أبو حسين يا حامي وطنا" وأغنية "فدوة لعيونك يا أردن"، وأغنية "مهيوب يا هالوطن مهيوب"، و"مملكتنا أردنية هاشمية"، وغيرها من الأغنيات الوطنية والعاطفية التراثية.

وتؤدي الفرقة الدبكات الشعبية المعانية والأغانيات التراثية، مع تجديد مقيد بالأصالة والمحافظة تنعكس من خلالها الرؤيا الحقيقة لتراث أغر. والثوب الأبيض الذي يدلل على النقاء والرجولة والكوفية الحمراء عنوان العنفوان والتميز الأردني والمجاند الحمراء التي تعكس صورة الصحراء الأردنية الأخاذة، كل هذا يجتمع في البساطة التي رغب فيها أجدادنا لتكون لباساً تراثياً لهم.

واشتملت الفعاليات التي حضرها مساعد محافظ مادبا راكان العدوان وعضو مجلس محافظة مادبا أيمن أبو تينة، على فقرات رسم على وجوه الأطفال وعروض ترفيهية وترويحية ومسابقات ثقافية.

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الفنان توفيق الدلو- (من المصدر)