الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الرسائل الصوتية تدمر نفسها "ذاتيا" على واتساب

English_WhatsApp_ViewOnce_Header
رسائل واتساب- تعبيرية

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.

اضافة اعلان

 
يذكر أن الرسائل الصوتية على واتساب حالياً يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل ، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.


يذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية يتيح منذ 2021 إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح حالياً خيار «اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة» للمستخدمين.


ويمكن للمستخدم إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على ذر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر. وسيظهر في هذه الحالة 4 خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها:

-زر إيقاف أحمر: إيقاف واستئناف التسجيل.

 

-زر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد بالاستماع.

 

-زر على شكل دبوس: يحذف الرسالة.

-زر إرسال: يرسل الرسالة.

 

وإذا أرسل المستخدم رسالة صوتية مدمرة ذاتياً، ستظهر علامة مميزة على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
whatsapp-6-1698778363

صورة ملفك الشخصي على واتساب تمنحك هذه الميزة المهمة

13 كانون الأول 2023
whatsapp-email-chat-backup-and-restore

واتساب تتيح إمكانية ربطه بالبريد الالكتروني

21 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
water-beads-facebook

تجنب شراء هذه الألعاب لأطفالك.. حفاظا على سلامتهم

منذ 5 دقيقة
إعدام- صورة تعبيرية

دراسة: نظرات المتهمين قد تحدد الحكم عليهم بالإعدام

17 كانون الأول 2023
دليلك-الشامل-إلى-التسويق-عبر-الانستقرام

ميزات جديدة من إنستغرام للكشف عن "أصدقائك المزيفين"

15 كانون الأول 2023
FlipSide

للمقربين فقط... خدمة جديدة من انستغرام

14 كانون الأول 2023
74296fbd4166a7164b0f281a41cc033c

أوبرا وينفري تكشف السر وراء إنقاص وزنها

14 كانون الأول 2023
Twitter-X

"إكس" الأزرق.. من أداة للتوثيق إلى فخ للتضليل والأخبار الزائفة

14 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

يقتلون الشهود ويطمسون الشهادات

ماهر أبو طير |اليوم

92 صحفيا شهيدا.. سياسة الكيان: اقتلوهم.. لا تتركوا منهم أحدا

جهاد المنسي |اليوم

الكويت وفلسطين

نضال منصور |اليوم

الاتفاق على نقاط الاختلاف!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الأردن وفلسطين وتذاكي إيران

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات | منذ16 ساعة
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 