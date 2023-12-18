الرسائل الصوتية تدمر نفسها "ذاتيا" على واتساب

أضاف تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية بحيث لا يستطيع المستقبل سماع الرسالة أكثر من مرة واحدة ولا الاحتفاظ بها، بهدف زيادة عناصر الأمان للمستخدمين الذين لا يريدون تمرير سجلات رسائلهم الصوتية إلى أي مستخدمين آخرين.

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يذكر أن الرسائل الصوتية على واتساب حالياً يمكن أن تظل موجودة لدى المستقبل ، كما يمكنه إعادة إرسالها إلى مستخدمين آخرين دون معرفة المرسل.



يذكر أن تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية يتيح منذ 2021 إمكانية إخفاء الصور والفيديوهات التي يتم إرسالها بشكل ذاتي، لأن التطبيق يتيح حالياً خيار «اعرض هذه الرسالة الصوتية مرة واحدة» للمستخدمين.



ويمكن للمستخدم إرسال الرسالة الصوتية ذاتية التدمير من خلال الضغط المستمر على ذر التسجيل الأخضر ثم سحبه إلى أعلى في اتجاه مفتاح القفل ثم رفع الضغط عن الزر. وسيظهر في هذه الحالة 4 خيارات يمكن للمستخدم اختيار أحدها:



-زر إيقاف أحمر: إيقاف واستئناف التسجيل.

-زر فيه رقم واحد داخل دائرة: يتيح حذف الرسالة بعد بالاستماع.



-زر على شكل دبوس: يحذف الرسالة.



-زر إرسال: يرسل الرسالة.



وإذا أرسل المستخدم رسالة صوتية مدمرة ذاتياً، ستظهر علامة مميزة على جانب الرسالة لدى المستقبل وهو عبارة عن رقم واحد داخل دائرة على شكل ساعة.