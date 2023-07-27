الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الرواجبة: التحول الرقمي يمثل استراتيجية عمل أساسية

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ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة
أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة ان التحول الرقمي ليس خيارا بل  يمثل استراتيجية عمل اساسيه تسهم بدعم القطاعات الاقتصادية وتوفير خدمات للمواطنين عالية الجودة.اضافة اعلان
 
وقال في بيان عقب لقاء نظمته غرفة تجارة معان اليوم الخميس، للقطاعين التجاري والصناعي في أقليم البترا  إن الأردن كان من الدول السباقة بالمنطقة التي اعتمدت التحول الرقمي في العديد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما بالقطاعات المالية والزراعية والصناعية والخدمات الصحية.

واضاف أن التحول الرقمي يعد محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتطلب التعجيل برقمنة المزيد من الخدمات الحكومية، كونه يوفر الكلف التشغيلية، ويسهم بتبسيط إجراءات الخدمات المُقدّمة للمواطنين وتسريعها ويوفر فرصا لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبشفافية، ومراقبة الأداء والربط بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، لضمان جودة البيانات وحمايتها.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021 – 2025 تقدم إطاراً استراتيجياً للتحول الرقمي للأردن، وتوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة، لمواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً، وتحسين تقديم الخدمات الحكومية، مشيرا للخدمات الحكومية التي تقدم من خلال تطبيق (سند)، والتي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص الذي يملك خبرات كبيرة بهذا الخصوص، مبينا أن الكثير من الشركات الأردنية نفذت مشروعات للتحول الرقمي في دول عربية.

ولفت المهندس الرواجبة  إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة تعزيز موقع المملكة ليكون مركزا استثماريا جاذبا للابتكار الرقمي ومنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع؛ وتطويره ليصبح مركزا لتقديم الخدمات الممكنة رقميا عالية القيمة، والاستفادة من مجموعات المهارات والبنية التحتية والمنظومة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة.
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