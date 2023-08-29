الثلاثاء 29 آب 2023
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الروبوت الأكثر تقدما في العالم يكشف كيف ستكون الحياة

تعبيرية
تعبيرية
أصدر مطورو Ameca مقطع فيديو يسألون فيه الروبوت عن اعتقاده بما سيكون عليه حال المجتمع بعد 100 عام.
وتأتي Ameca من بنات أفكار شركة Engineered Arts الناشئة في كورنوال، والتي تصفها بأنها "الروبوت الأكثر تقدما في العالم".اضافة اعلان
وفي أحدث مقطع فيديو، تم نشره على قناة Engineered Arts على "يوتيوب"، يسأل الروبوت عن مستقبل مجتمعنا، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".
يسأل الباحث الروبوت: "كيف ستكون حالة الإنسانية في نظرك؟ هل سيكون الأمر جيدا".
يتوقف الروبوت مؤقتا "للتفكير"، وينظر للأعلى بينما هو يفكر في الإجابة.
وبعد ثوان قليلة، يجيب: "في غضون 100 عام، أعتقد أن البشرية ستكون في مكان أفضل بكثير. سنكون قد قطعنا خطوات كبيرة نحو الاستدامة والمساواة، بينما نبتكر أيضا تقنيات جديدة تجعل حياتنا أسهل وأكثر متعة. ربما نغامر خارج حدود الأرض لاستكشاف عوالم أخرى".
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36 عاما وناجي العلي حاضرا منذ13 ساعة

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