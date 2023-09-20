الزيود يسخر علمه في تدريب "الروبوتكس" للأطفال والشباب بالمناطق الأقل حظا

علا أبو الخير

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مع تسارع تقنيات التكنولوجيا الحديثة والتطورات الرقمية التي تمثل جزءا أساسيا من الحياة، وتعلق أبناء الجيل الحالي باستكشاف تلك التقنيات وما توفره من عوالم جديدة ومثيرة من التطور والإبداع؛ سخر المهندس عبد الكريم الزيود ذلك التوجه ليكون فرصة للأطفال والشباب في المناطق النائية والأقل حظا في مدينة الزرقاء. حيث يطلقون العنان لإبداعاتهم باستخدام تلك الأدوات ومن خلال تدريبهم على " الروبوتكس" والإلكترونيات.بدأ الزيود الحاصل على البكالوريوس في هندسة الميكاترونيس، التدريب على "الروبوتكس" أو ما يعرف بعلم صناعة الروبوتات وتشغيلها وبرمجتها، في العام 2018، في المناطق النائية والأقل حظا في الزرقاء ومنها، الإسكان، غريسا، الهاشمية، أم صليح وغيرها. ويعرف الروبوت بأنه آلة ميكانيكية مبرمجة تؤدي وظيفة معينة مشابهة لما يقوم به الإنسان.وفقا للزيود، جاء هذا التوجه لعدة أسباب مرتبطة في تدني جودة التعليم في تلك المناطق وما تعانيه من تهميش، فضلا عن عدم وجود مساحة آمنة تحتضن الأطفال واليافعين وتنمي مواهبهم، ومن هنا تولد لديه الدافع في عمل برامج تدريبية تقوم على توظيف سعة خيال الأطفال وقدرات الشباب لينتجوا ويوظفوا حبهم للتكنولوجيا و"الإدمان الإلكتروني" على حد تعبيره في اختراعات فريدة يساعدهم هو على ترجمتها على أرض الواقع.في حديث له مع "الغد" يشير الزيود إلى شغفه في عالم التكنولوجيا الحديثة والروبوتات منذ صغره حيث عكف على متابعة تطوراته ومراقبتها في حلم المشاركة في صناعتها، الأمر الذي جعله يتعمق في تفاصيل هذا العلم ليحقق حلمه، ويشاركه مع أبناء مدينته بنشره ثقافة الابتكار وتحفيزهم على العمل والإنتاج.يوضح، بدأت في تقديم البرامج التدريبية بشكل مبسط وعلى نطاق صغير استهدفت فيه طلبة المدارس، لتدريبهم على أساسيات بناء وصناعة الروبوتات من جهة، ومساعدة طلبة الجامعات من كلية الهندسة على بناء مشاريعهم للتخرج بطرق إبداعية ومبتكرة تمهد الطريق لاكتساب مهارات جديدة بالعمل وتوظيفها مستقبلا.إلى ذلك، يسعى الزيود من خلال تلك الأنشطة لتأسيس جيل يعي التحديات ويواكب التطورات التكنولوجية المختلفة وتأسيس أرضية صلبة لوظائف المستقبل من خلال تطوير مهارات البناء والتحليل لدى طلبة المدارس والجامعات، علاوة على إيجاد تصور جديد ومختلف لديهم حول المواد المستهلكة وفرص الاستفادة منها في إعادة التدوير، وهذا بدوره يسهم في خلق وظائف جديدة للشباب وتحديدا في مجال الهندسة.كما ينمي تعلم الروبوت لدى المتعلمين مهارات التفكير المختلفة كالتفكير الإبداعي والناقد والإنفعالي ويساعد على اكتساب مهارة حل المشكلات، وذلك بحسب دراسات عديدة، نظرا لاعتماده على مهارات عدة الميكانيكية منها والإلكترونية والبرمجية.وبحسب الزيود ركزت التدريبات على تسخير صناعة الروبوتات في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تصميم أنظمة الكترونية تساعدهم على تحسين حياتهم. وهو الآن في صدد إطلاق كرسي متحرك لمرضى الشلل الرباعي يتحرك عن طريق إشارات معينة تختلف بحسب حالة الشخص. وهو الكرسي الأول من نوعه، وتم تصنيعه محليا بالاعتماد على إعادة تدوير الكراسي المتحركة الموجودة حاليا وباستخدام الإمكانات المتاحة.كما وعملت مؤسسته التدريبية "ربوبو إكس" على تصميم روبوت مساعد لذوي الإعاقة البصرية يعمل على إرشاد المكفوفين على مسارهم ويدلهم على الطريق بحسب ما تتم برمجته عليه، وسيتم إصدار تحديثات أخرى مطورة منه وفقا للمهندس الزيود.وكذلك قام الطلبة ببناء تصاميم وأنظمة عدة خلال التدريبات ومنها، نظام حريق مساعد في المنازل يقوم في تنبيه الجيران المجاورين لتقديم المساعدة في حال حدوث الحريق والإبلاغ عن الحادثة. ومستكشف الأطفال داخل السيارة لتفادي حالات الاختناق التي تحصل جراء ترك الأطفال في السيارة.وفقا للزيود، يحتاج التدريب إلى أدوات عدة متخصصة ومنها الكيتات، المتحكمات الدقيقة، محركات ومجموعة من الحساسات وغيرها من المعدات. وتتمثل خطوات صناعة الروبوت في تجهيز المواد والأدوات المستخدمة ومن ثم تركيبها، وفي الخطوة النهائية برمجتها لأداء مهمة معينة كالدوران أو الحركة في اتجاه معين أو إصدار صوت معين وغيرها.ويقول في السياق، "بدأت في خطوات بسيطة وبتمويل ذاتي وعلى الرغم من دعم بعض الجهات المؤمنة في رسالتي وتعاونهم في توفير القاعات التدريبية وغيرها من المعدات البسيطة إلا أننا واجهنا جملة من التحديات والتي تمثلت في غلاء أسعار الأدوات اللازمة وإجارات المرافق، وما تحتاجه من دعم فني مستمر، فضلا عن تحدي بناء الوعي المجتمعي في البداية وتقبلهم للفكرة".وينوه الزيود، "عملنا على توسيع الأنشطة والبرامج التدريبية المقدمة لتشمل الأسرة ككل حيث أطلقنا مشروع التوعية بالتكنولوجيا للأهالي في المناطق النائية وطرق الاستخدام الأمثل لها، ومحو "الأمية الإلكترونية" عند كبار السن لتمكينهم وتعزيز قدراتهم في استخدام هواتفهم وأجهزتهم الذكية".واليوم مع ما تشهده ثورة "الروبوتكس" من إقبال كبير وإدراك المجتمع لمدى أهميتها، يطمح الزيود للتوسع في التدريبات لتشمل مناطق عدة داخل الزرقاء وخارجها، ويقول في هذا الصدد "كل طالب هو مشروع مدرب وناقل للمعرفة بين أقرانه وزملائه، أي أن الإنتاج يفيد الجميع وينعكس على المجتمع وهذا هو الهدف الأساسي الذي أسعى لتحقيقه". ويضيف، "يعد علم الروبوت والأنظمة الذكية علم الحاضر والمستقبل ولكوننا لا نمتلك في بلدنا صناعات ثقيلة بسبب الكلف العالية والأوضاع الاقتصادية، نحن نسعى للحاق بالعالم الأول من خلال التكنولوجيا والعقول المفكرة".وفي الختام يعبر عن طموحه في تأسيس مختبرات افتراضية متنقلة مدعومة بوسائل التعلم عن طريق "الواقع المعزز"، والتي تسهم في ترسيخ صورة التجربة في ذهن الطالب وتحسين مستواه الدراسي من خلال ربط النظرية في التطبيق من خلال تجارب ونتائج حية يمكن للطالب مشاهدتها وعيشها بشكل مباشر.تعمل هذه المختبرات الافتراضية على وضع الطالب في جو المختبر الحقيقي، يستطيع لمس الأشياء والتفاعل معها. كما أن مختبرا واحدا سيخدم الكثير من المدارس ويحسن جودة التعليم في المناطق النائية والأقل حظا، تحديدا في ظل التحديات وضيق الموارد في قطاع التعليم ومحدودية إمكانيات مختبرات العلوم لا سيما في المدارس الحكومية.