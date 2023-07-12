السبايلة: الممثل تشكيلة من الانفعالات.. والمسرح يغير من مهارات المتلقي

أحمد الشوابكة

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لا ينشغل الفنان الأردني الشاب سيف خالد السبايلة كثيراً بـ"المسرح التقليدي"، بقدر ما يهتم بـ"المسرح التفاعلي" الذي يعتمد بإرسال المعلومات من ملق إلى آخر عبر وسائل الممثل المتنوعة، ما يجعل المتفرج متابعاً لأحداث العرض المسرحي بشغف.ويقول السبايلة: "إن المسرح التفاعلي يسعى لتوسيع نطاق الفن ومفهومه وتحويل العلاقة بين المبدع والمتلقي من علاقة تأثير وتأثر إلى علاقة إبداعية تفاعلية بين الطرفين، مشيراً إلى أن المسرح التفاعلي يعد جزءا مهماً من التنمية الثقافية للمجتمع، فهو مسرح التغيير والمشاركة، حيث يتحول المتفرج فيه إلى متلقٍ ومحاور ومشارك في إنتاج رسالة العرض، موضحاً أن المسرح التفاعلي يقوم على مبادئ، من أبرزها الاختلاف عن المسرح التقليدي في كونه يتعامل مع الجمهور شريكاً في العرض، وهو ما يقود إلى المبدأ الثاني وهو توريط المتفرج في الحالة المسرحية، والمشاركة في إنتاجها.ويؤكد السبايلة في السياق ذاته، أن الممثل هو تشكيلة من الانفعالات والقدرات قد تكون خارقة أو ساحرة، وبدرجات متفاوتة فلكل ممثل أسلوب أو أداء خاص ومميز، مشيراً إلى أن الميزة التي يتميز بها أي فنان، هي قدرته على تقمص الأدوار في وقت قياسي، إضافة إلى قدرته على التلون بين الأدوار باحترافية ومهنية عالية، وليس أن يكون ذلك اعتباطياً أو بمحض الصدفة، لافتاً إلى أهمية الفن بأنه لغة للتعبير عن النفس والآخرين، وترجمة إبداعية للمشاعر والأحلام والخيال، ونقل للأحداث والأفكار، فالفن يحقق قيمة جمالية، ويعبر عن المشاعر والخيال، مؤكداً، أن للفن دورا وتأثيرا كبيرين في حياة الفرد والمجتمع، وأثره بالسلوك وتغيير القناعات بالإيجاب أو السلب، حسب من يستخدمه ويصنعه ويقدمه للمتلقي.ليعود ويرى أن المسرح التفاعلي مسرح حي للتنشيط الاجتماعي يتيح للجمهور إمكانية التواصل والتفاعل والتفكير والتعبير والمناقشة مع الممثلين وفيما بينهم بكامل الحرية وفي جميع الحالات والمواقف، وهو بذلك يشجع الجمهور على مراجعة معارفهم ومواقفهم وسلوكياتهم، ويتصف هذا النوع بالمرونة ولا يقدم للجمهور حلولاً، بل ينتزعها منهم، الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي وتطوير المهارة لدى تلك الفئة.ويضيف: يختار القائمون على الحراك المسرحي بانتقاء وابتكار أساليب جديدة تتماشى مع الحاجة الزمانية والفكرية والسياسية والثقافية وأي حاجة أخرى، مستشهداً بتجارب ظهور المسرح التفاعلي الذي جاء نتيجة الحراك الفكري والثقافي الذي يسود المجتمعات لأهمية رسالته التفاعلية ذات الأهداف والأكثر شمولية في نوعية المتلقي، وأيضا أكثر طاقة وحيوية من العروض التي تتخذ المسرح التقليدي، مشيراً إلى أن المسرح التفاعلي هو أحد وسائل العلاج النفسي إذ ينطلق في طرحه لـ "السيكودراما" التي تعتمد على التيار الواعي.ويقول السبايلة في حديثه لـ"الغد": "إن المسرح التفاعلي أكثر حرية في إنشاء الرؤى الجديدة وبناء الشكل المسرحي، ويتميز بتأكيد حرية الشكل والمضمون متخلصاً من التقليدية والقيود".ويتابع، وإن عملية إنشاء المشاركة على هذا النحو بين الممثل والمتفرج تستند إلى فهم المتفرج لمبدأ المشاركة الفاعلة قبل البدء بها والذي يؤسس لأفعال تلقائية من قبل المتفرج دون تكلف ودون تدريب مسبق، فالجمهور في هذا المسرح يتداخل مع العرض في علاقة تبادلية يمكن أن تؤثر في مسار العرض ونجاحه والتي لابد من توفرها في الجانبين أي أن هناك جزءاً مهما من العرض مخبأ في داخل المتلقي يصل إلى مستوى الجزء الذي يقدمه الممثل في الأهمية.ويعلل، لأن المسرح التفاعلي من المصطلحات المسرحية التي تفترض نسقاً اتصالياً يفعل من عمق العلاقة بين العرض المسرحي والجمهور، مما يغير من مهارات المتلقي تغيراً فعلياً.ويشير السبايلة الذي بدأ مشواره الفني العام 2008، إلى أهمية أن يكون الفنان مزوداً بمستوى فكري وثقافي وأخلاقي، وألا يكون مقتصراً على الموهبة، بقوله: "الموهبة لا تكفي والتسلح بالثقافة والفكر مكمل ومحرك مساعد بقوة نحو نجاح الفنان في تأدية رسالته الهادفة بغية إيصالها بعمق لتظل في ذهن المتلقي مستوحياً مضمونها"، مفضلاً ألا تكون الموهبة طاغية على الفنان، وأن يتكئ على الجانب الأكاديمي لأهميته في تطوير مهارات الفنان، ويسهم في تألق موهبته التي عززها بالعلم والمعرفة، وهو النبراس المضيء لدربه في عالم الفن.وأعاد التأكيد، السبايلة والمنضم إلى فريق "زعل وخضرة" المسرحي، أن المسرح هو شكل من أشكال المعرفة، أو ينبغي له، ويمكن أن يكون شكلاً من أشكال تطوير المجتمع، وأن المسرح التفاعلي يعتمد على موضوع يحمل المشاكل الأسرية ومواضيع عدة تتم بها المناقشة التفاعلية بين الممثلين والجمهور، بأسلوب فني يحمل جماليات المسرح ومتعته، كون هذا النوع من المسرح يعتمد على كسر الحاجز الوهمي بين الخشبة والجمهور، وإتاحة الفرصة لإيقاظ عقل المتفرج ليكون مشاركاً أساسياً في العرض.ويذكر أن سيف خالد السبايلة، قد شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات من أبرزها: "مسلسل دبابيس زعل وخضرة- الجزء السادس"، "مسلسل هيك ومش هيك"، وأما المسرحيات: فمسرحية الوطن لينا وحقه علينا، مسرحية هاشتاق زعل وخضرة، مسرحية إرهاب عالباب، مسرحية الحلم الأردني، مسرحية بكرة، مسرحية مارشميلو، مسرحية صحتك بالدنيا، مسرحية ديروا بالكوا على اولادكو، ومسرحية مدرستي.