الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السعودية تلزم الموظفين بلبس "البشت" في العمل والمناسبات الرسمية

البشت
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الفئات الملزمة بلبس (البشت) في المناسبات الرسمية ومقار العمل والواردة في التعميم الذي أكد ضرورة الالتزام بلبس المشلح (البشت) أثناء الدخول إلى مقرات العمل والخروج منها وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية.

وأوردت الصحيفة السعودية إلزامية لبس (البشت) لكل من الفئات الآتية: الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة ومساعدو الوزير ووكلاء الوزارات ومن يشغل المرتبة الـ15 أو ما يعادلها ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم، وأمراء المناطق ونوابهم، ومحافظو المحافظات ورؤساء ورؤساء المراكز والوكلاء.

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وتضمن التعميم التأكيد على أعضاء مجلس الشورى بالالتزام بارتداء المشلح أثناء الدخول والخروج وأثناء جلسات المجلس والتأكيد كذلك على القضاة بارتداء البشت أثناء دخول المحاكم والخروج منها وأثناء جلسات المحاكمة، وكذلك المدعين من النيابة العامة ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

والمحامين، أثناء دخول المحاكم والخروج منها والترافع، وكذلك التأكيد على النساء من الفئات المشار إليها أعلاه بالالتزام بالزي النسائي الرسمي.


وتتولى وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتابعة والرفع عن أي تقصير واتخاذ ما يلزم.


ولا يخل ما ورد في هذا التعميم بأي أوامر أو تعليمات بشأن ما يلي: الالتزام بارتداء المشلح (البشت) من أي فئة أخرى أو تفرضها الإجراءات الداخلية لأي جهة كانت والمهن والتخصصات التي تتطلب زيا خاصا غير الزي الرسمي.

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