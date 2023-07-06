الخميس 06 تموز 2023
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السعودية.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"

السعودية.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"
السعودية.. نجاح فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"
نجحت عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام" في الرياض، بحضور الفريق الطبي والجراحي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة.

وقال الربيعة لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الخميس: "استعجلنا في فصل التوأم لوجود اشتراكات عديدة وعيوب خلقية كبيرة لدى الطفل إحسان"، مشيرا إلى أنه "لا نتوقع له الحياة لأنه غير مكتمل".اضافة اعلان

واستغرقت العملية أكثر من 9 ساعات، وشهدت 5 مراحل بمشاركة 26 عضوا من الاستشاريين والاختصاصيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

ويبلغ التوأم السوري "بسام وإحسان" من العمر 32 شهرا، ووزنهما معا 19 كيلوغراما، يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

وتعد هذه العملية رقم 58 ضمن برنامج المملكة العربية السعودية للتوائم الملتصقة، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990. RT

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