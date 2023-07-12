الخميس 13 تموز 2023
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السفارة الأردنية بالرباط تنظم معرضا للمنتجات التراثية الأردنية

السفارة الأردنية بالرباط تنظم معرضا للمنتجات التراثية الأردنية
السفارة الأردنية بالرباط تنظم معرضا للمنتجات التراثية الأردنية
  نظمت السفارة الأردنية في الرباط، أول من أمس، معرضا للمنتجات التراثية والمواقع الأثرية الأردنية والأزياء التقليدية للنساء الأردنيات، في مبنى السفارة الأردنية في الرباط.اضافة اعلان
وشهد افتتاح المعرض الذي يحتوي على المواقع الأثرية الأردنية وأزياء تقليدية أردنية تمت حياكتها يدويًا من قبل سيدات أردنيات من مختلف مناطق المملكة، حضورًا لافتًا من مختلف البعثات والمنظمات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في المغرب، إضافة إلى عدد من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في المغرب.
وقالت السفيرة الأردنية لدى المغرب جمانة غنيمات، في كلمة لها خلال افتتاح المعرض: "إن هذه الفعالية جاءت للتعريف بجزء بسيط من التراث الأردني الغني واطلاع الحضور وزوار
المعرض على جانب من العادات والتقاليد الأردنية".
وأشارت، إلى أن المعرض يضم إلى جانب الأزياء التقليدية، عرضًا لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في مختلف مناطق المملكة.
وشمل المعرض، أهم المواقع الأثرية الأردنية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، منها مدينة البترا (المدينة الوردية)، التي تعتبر عاصمة العرب الأنباط ومن أشهر المواقع، حيث تعتبر من عجائب الدنيا السبع، وكذلك موقع المغطس الواقع بين نهر الأردن وتل الخرار، وهو المكان الذي يقصده الحجاج من بقاع العالم، ومدينة السلط المدرجة حديثًا على القائمة.
وتمت على هامش الافتتاح، دعوة الحضور لتناول طبق المنسف الأردني، الذي تم إدراجه على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" العام الماضي.
يشار، إلى أن أبواب المعرض ستبقى مفتوحة لجميع الزوار حتى يوم غد. -(بترا)
آرمين فولف

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