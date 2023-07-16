الإثنين 17 تموز 2023
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"السلامة العامة في المطبخ".. ورشة توعوية للأطفال

"السلامة العامة في المطبخ".. ورشة توعوية للأطفال
"السلامة العامة في المطبخ".. ورشة توعوية للأطفال
"مبادئ السلامة العامة في المطبخ" هو محور الورشة التوعوية التي أقيمت مؤخرًا للأطفال في متحف الأطفال الأردن ضمن مبادرة "سفراء الصحة والسعادة"، وهي مبادرة توعوية تم إطلاقها بموجب الشراكة الوطيدة القائمة بين المتحف ومجلتي "نكهات عائلية" و"Family Flavours".اضافة اعلان
وجاءت الورشة التي قدمتها خبيرة الطهي في المجلتين غادة الحاج على محاور عدة، أهمها: احتياطات السلامة العامة في المطبخ، الأمور التي يجب الحذر منها خلال تواجد العائلة في المطبخ، وأدوات يجب توافرها في كل مطبخ وغيرها.
وبحسب المديرة التنفيذية هند لارا منكو، فإن رسالة مجلتي  "نكهات عائلية" و"Family Flavours" تلتقيان مع رسالة متحف الأطفال في تمكين الأسر وتزويدها بنصائح لينمو أطفالها في بيئة مليئة بالصحة والسعادة، وهذا هو الهدف الرئيسي لمبادرة سفراء الصحة والسعادة، وقالت "نحن فخورون بهذه المبادرة، واشتمالها على أنشطة للأهالي والأطفال".
ومن جهتها عبرت مدير عام متحف الأطفال، السيدة سوسن الدلق، عن سعادتها بهذه الشراكة، قائلة: "نسعى بصورة دائمة في متحف الأطفال إلى العمل مع شركائنا لتزويد العائلات بفرص مختلفة للتفاعل مع أطفالها وتعزيز معارفهم في عدد متنوع من المجالات، لذلك فنحن سعداء بهذه الورشة التي تصب في هذا الهدف".
وتميز هذا النشاط بتعليم الأطفال من خلال التطبيق العملي وتعزيز الوعي بالسلامة العامة لديهم في المطبخ، إضافة إلى تشجيعهم على التعاون ومساعدة أفراد العائلة في المنزل.
قالت وزارة التجارة الروسية إنها ستحظر اعتباراً من يوم الإثنين 17 يوليو/تموز، استخدام أجهزة الآيفون "لأغراض العمل".

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