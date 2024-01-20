الشجراوي ينبش ذكريات الطفولة وأفلام الكرتون برواية "عبرت ظلت الذكرى"

رشا كناكرية

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عمان - عند قراءتك لعنوان "عبرتِ ظلت الذكرى" للوهلة الأولى، ستشعر أن هذه العبارة ليست بغريبة عنك، وإنما هي جزء مهم من ذكرياتك، لتدندن من بعدها مكملا "نسيتِ الحزن شوقا للغدِ الأفضل"، لتأخذك هذه الكلمات إلى عالم الطفولة الذهبي الذي عاشها الجيل السبيستوني.ومنها سطر الكاتب الأردني أسامة الشجراوي رواية "عبرت ظلت الذكرى"، وهي ذكريات اختزلت في عقولنا على مر السنين لعالم انتقلنا بين كواكبه المتنوعة هو "عالم سبيستون" وهي قناة خصصت لبرامج الأطفال، فيشعر القارئ بأنه في رحلة لعالم طفولي "عاشه وتابعه سابقا عبر التلفاز"، زرع الكثير من القيم وحفر العديد من الذكريات."عبرتِ ظلت الذكرى" هي أول رواية تتحدث عن أفلام الكرتون وذكريات سبيستون في العالم العربي وقد تصدرت قائمة الأعلى مبيعاً.وفي حديث خاص لـ "الغد" أوضح الكاتب الشجراوي، أن فكرة الرواية تراوده منذ سنوات طويلة، ولكنها كانت قيد الاختمار، حيث إنه لطالما كان يشعر بالانتماء للزمن القديم الذي كان مفعما بالحب والبساطة وكان الناس "يتمسمرون" أمام شاشة التلفاز بانتظار برامجهم المفضلة.ولذلك كتب الشجراوي عن ذكرياته مع سبيستون وبرامج الكرتون من خلال منشورات قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم انتقلت الفكرة لكتابة مقالات مطولة عن بعض الشخصيات الكرتونية، ثم مع اشتداد الغربة من حوله والكثير من المعطيات التي لا تشبهه، ومع نضج أبجديته اللغوية واتساع رقعة القراء الذي يتابعون كتاباته في المحيط العربي، تحول الأمر لديه إلى شعور كبير بالمسؤولية.أدرك الشجراوي أن هناك رسالة تقع على عاتقه من أجل حفظ إرث "سبيستوني" بحسب تعبيره، ولا سيما أن لا أحد كتب في هذا الموضوع من قبل، فاتسع الخيال وتضافرت المشاعر، وأحس أن هناك بلاد اسمها "بلاد الرسوم المتحركة"، وما يزال أبطال الكرتون يعيشون بها هناك، ومع مرور الوقت نضجت الفكرة بداخله وضحى بالكثير من أجل تنفيذها، وشيئا فشيئا تحول الخيال إلى كلمات، وتحولت الفكرة إلى رواية.تقع الرواية في 304 صفحات، مقسمة على 32 فصلا بحسب الشجراوي، وقد صدرت في معرض عمان الدولي للكتاب 2023 مع دار النشر المصرية (عصير الكتب).ويوضح الشجراوي، أنها رواية خيالية فانتازية، فهي عبارة عن رحلة سفر عبر الزمن إلى بلاد اسمها "بلاد الرسوم المتحركة والإينمي"، ويمر البطل بالعديد من الأماكن ويلتقي بجميع أبطال الكرتون الذين عرفهم ولم يعرفهم في شاشة التلفاز حين كان صغيرا، إذ يعود للتعرف على هذا العالم بعد مرور الزمن.ويشير الشجراوي إلى أنه طوال الرحلة يظل البطل محاصراً بالطفل المتورط بذاكرته الأولى، وبالتناقضات النفسية والأبعاد المجتمعية واللغة الموسيقية التي أصبحت لديه أعمق وأوضح من ذي قبل، في قالب يحاكي لغة الإنسان السامية نحو الحياة، متناولا إياها من الجانب الذي يراه يستحق تسليط الضوء عليه من كل برنامج، محاولا بذلك الإحاطة بها بطريقة فنية تليق بموضوع الرواية، منوها إلى أن هذا الرواية ستمهد الطريق لاحقا لمن يرغب الكتابة في هذا الموضوع.ويلفت الشجراوي إلى أن المغامرة الحقيقية التي سيخوضها القارئ هو انفصاله عن الواقع، وإحساسه العميق بطفولة قلبه، وبذكرياته القديمة التي عادت تنتعش في صدره من جديد، محاولا تخمين هوية كل شخصية كرتونية يلتقي بها أو يسمع عنها، ويقول "ربما لن يفهم القارئ ما أعنيه دون أن يقرأ الرواية بشكل كامل".ويذكر الكاتب أن الرواية استغرقت 4 سنوات من التخطيط والتفكير والكتابة، ففي البداية حاول العودة لمتابعة جميع برامج الكرتون والنظر إليها من زاوية مختلفة حتى يتمكن من توظيفها بالرواية، ولا سيما أن الرواية تحتوي معظم ما جاءت به قناة سبيستون، بالإضافة لعودته لقراءة الأعمال الأصلية التي جاءت منها في كلاسيكيات الأدب العالمي، وعلى سبيل المثال: مسلسل (ريمي) مقتبس من رواية (بلا عائلة)، ومسلسل عهد الأصدقاء مقتبس من رواية (الأخوان السود)، وقصة (عدنان ولينا) مقتبسة من رواية (المد الهائل) وقصة جزيرة الكنز، وقصة صاحب الظل الطويل، وقصة الحديقة السرية، هي أعمال مقتبسة من روايات عالمية تحمل ذات الاسم.ويشير الشجراوي إلى أن الفئة المستهدفة للرواية هم الأشخاص الذين يحملون قلبا سبيستونيا، بحسب وصفه، وهذا الأمر ليس حكرا على جيل معين وإن كان لجيل التسعينيات الحصة الأكبر من هذا، إلا أنه يؤمن أن الأمر متعلقا بالمشاعر وليس بالأعمار، وأن جيل سبيستون بالانتماء والأحاسيس وليس بالزمان والأعمار، وهذا ما لمسه من خلال الشريحة العمرية التي قرأت الرواية.ويؤكد الشجراوي، أنه كان لديه ثقة كبيرة بنجاح الرواية لتوافر جميع المعطيات التي تؤهلها لذلك، إلا أنه تفاجأ من الصدى الواسع الذي حظيت به في وقت قصير، حيث نفذت الطبعة الأولى قبل انتهاء معرض عمان للكتاب، وتكرر المشهد بنفاد النسخ في معارض الكتب الدولية في: الرياض وبيروت والجزائر والشارقة والكويت، ليصلوا إلى الطبعة السادسة في غضون أربعة أشهر فقط.وعن اختياره "عبرت ظلت الذكرى" عنوانا للرواية يبين الشجراوي، أنه لم يكن هناك بديل لهذا العنوان، حيث حرص على أن يكون العنوان نابعا من الذكريات الأصلية لأفلام الكرتون، وأن يكون دالا على فكرة الرواية بالوقت ذاته، واكد ذلك بقوله "أنا سعيد جدا لاختيار هذا العنوان كونه يحمل الطابع العاطفي والموسيقي والطفولي في وقت واحد، ولا شك أن من يقرأ العنوان ملحنا، سيدرك قيمة هذه الكلمات".ولم يكتف الكاتب بالعنوان فقط، بل أضاف الكثير من شارات أغاني سبيستون في الرواية إذ حرص على أن تُقرأ الرواية بشكل موسيقي، وأن تمتزج الصفحات والأحداث والكلمات بالأغاني الكرتونية، هذه الأغاني التي كتب معظمها الأستاذ طارق العربي طرقان، وتألق بغنائها برفقة صاحبة الحنجرة الذهبية رشا رزق، والعديد من الأسماء، مؤكدا أن كلمات الشارات الغنائية قد ساهمت بصناعة شخصيتنا بطريقة ما، كما أننا لا نتذكر أحداث البرامج بقدر ما نتذكر الشارة الغنائية الخاصة بها.هذا وقد أخفى الشجراوي اسم البطل وجنسيته وديانته وعمره وشكله في الرواية، لأنه أراد أن يشعر القارئ أنه والبطل شبيهان، دون أن يرتكز على أي تصنيف، وأن يظل البطل بجنسية وثقافة "سبيستونية"، تحاكي طبيعة العمل الذي يشبه كلاسيكيات الأدب العالمي المستمدة منها الشخصيات الكرتونية.ويقول، ليست جميع البرامج الكرتونية الموجودة في الرواية هي من قناة سبيستون، هناك العديد من البرامج لم تعرض على شاشة سبيستون، ولكنها تحمل ذات الرائحة والقيم والأصالة التي كانت تنادي بها القناة.ورواية "عبرت ظلت الذكرى" هي أول عمل روائي لشجراوي ولحظة اصدارها من أعظم اللحظات التي عاشها في حياته الأدبية بحد قوله، ويقول: "عشت شعوراً استثنائياً في معرض عمان الدولي للكتاب، ربما لأنها روايتي الأولى التي تتوج مجهودي في السنوات الأخيرة، وربما لأنني استطعت تجسيد الفكرة التي ناضلت من أجل تحقيقها، وربما هو شعور أن تفعل شيئا لم يسبقك أحد إليه في هذه الحياة"، مؤكدا بذلك انه متى ما وجد أن بداخله فكرة استثنائية عظيمة تستحق أن تسكب على الورق، فلن يتردد في فعل ذلك.ويذكر الشجراوي، أنه من محبي الكتابة منذ الصغر، إذ يجد بها مساحته الخاصة التي يعبر به عن ما يجول في داخله، مبينا انه أثناء جلوسه على مقاعد كلية الهندسة، كان يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقتها سنحت به الفرصة بكتابة المقالات في مدونات قناة الجزيرة، وهو مدين بالفضل لها لأنها قدمته للقارئ ببادئ الأمر، وقد نالت مقالاته تفاعلا واسعا وقتها، مما دفعه إلى مواصلة المشوار.وما أن حصل الشجراوي على بكالوريوس الهندسة، عاد لدراسة اللغة العربية بسبب تعلقه بها، وقد تخرج بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية، وخلال هذا الوقت، كان يكتب بشكل دائم محاولا تطوير أسلوبه وأدواته الفنية لكي ينتقل إلى عالم الورق.ومن جهة أخرى يؤكد أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في صناعة هويته الكتابية، وبناء قاعدة جماهيرية تعرف البصمة التي يكتب بها، والاهتمامات التي يرتكز عليها، حيث أنه يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 7 سنوات، وخلال هذه المدة دأب على الكتابة عن "نوستالجيا" الزمن الجميل بمسلسلاته وذكرياته وبرامج الكرتون فيها، ويقول "دائما أكتب كي تزداد الأرواح طفولة وتزداد الحياة أنوثة"، وهذا قاد لتوقع بعض القراء المتابعين موضوع الرواية قبل أن تصدر. وفق قولهويختتم الشجراوي حديثه، بأنه يؤمن أننا في هذا الزمن نشيخ بسرعة وتهرم قلوبنا مبكرا، ولا شيء يسعفنا من كل هذا سوى البحث عن الدهشة.. الدهشة التي تبقينا نشعر بتفاصيل الحياة كما لو كنت تبصرها للمرة الأولى ولهذا يطلق على نفسه لقب "الباحث عن الدهشة"، مؤكدا أنه سيبقى يبحث عن الدهشة ويحاول صنعها بكل الطرق الفنية الممكنة.