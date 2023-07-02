الإثنين 03 تموز 2023
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الشعور بالتعب عند أقل مجهود.. أسباب يوضحها مختصون

الشعور بالتعب عند أقل مجهود
الشعور بالتعب عند أقل مجهود
 تعب وإرهاق وشعور بالكسل طوال الوقت يلازم مؤيد (44 عاما)، وعليه خسر عددا من أصدقائه وأصبح مهددا بالفصل من عمله، فهو لا يريد أن يخرج من البيت أو أن يقوم بأي جهد مؤخرا.اضافة اعلان
يصف مؤيد بأنه يعيش حالة غريبة منذ أكثر من عام ونصف تقريبا، إذ أصبحت أبسط الأنشطة تتعبه، ولم تعد لديه الطاقة للقيام بأي عمل حتى المشي لمسافة قصيرة بات أمرا صعبا وشاقا عليه. كل ذلك دفعه لأن يبحث عن السبب، وخاصة أنه كان شخصا نشيطا يحب الحركة والخروج يوميا.
مؤيد في البداية اعتقد أن لديه مشكلة صحية هي السبب وراء تعبه المستمر، لكن بعد التشخيص ومراجعة أكثر من طبيب عرف أن مشكلته الأساسية في انقطاعه عن الرياضة وكثرة التدخين والعامل الزمني، فالعمر أيضا من الأسباب المهمة التي تؤثر على البنية العضلية للإنسان.
يهمل الكثير من الأشخاص أنفسهم لمجرد أنهم يكبرون، وهنا تبدأ المشكلات الصحية بالظهور، وقد تتفاقم أحيانا فقط لأنهم لم يستطيعوا الحفاظ على سلامة أجسادهم وحمايتها من بعض التصرفات التي قد نستخف بها، لكنها كفيلة بأن تؤذينا. وهذا ما يتجاهله الكثيرون رغم أن هناك حقائق علمية تؤكد أن الكتلة العضلية للإنسان، سواء كان رجلا أو امرأة، تضعف بتقدم العمر، والأشخاص الأقل نشاطا هم الأكثر عرضة لأن يخسروا ما يقارب 3-5 بالمائة من كتلتهم العضلية. 
وحول ذلك، تبين مدربة اللياقة البدنية قمر سعد الدين، أن بناء العضلات يزداد صعوبة بعد سن الثلاثين، لكن ذلك لا يعني أن نهمل الموضوع، ففي سن الثلاثين تبدأ الكتلة العضلية بالانخفاض بشكل أسرع عما كانت عليه في العشرينات.
وإدراك هذه الحقيقة، حسب سعد الدين، يسهم جديا في المسارعة لحماية العضلات بدلا من إهمالها والتسبب في أذيتها أكثر، وهذا بالطبع يتطلب خطوات سريعة للحد قدر الإمكان من فقدان الكتلة العضلية سواء عند الرجل أو المرأة، مبينة أن الاستسلام للكسل والخمول والتعب ليس الحل أبدا كما يفعل أغلب الناس.
ورغم أن الكثيرين قد يتجاهلون الاهتمام بلياقتهم في عمر العشرينات، إلا أن بناء العضلات بعد سن الثلاثينات ليس مستحيلا، فبحسب موقع جامعة هارفارد، يبدأ الإنسان في فقدان 3-5 بالمائة من كتلة العضلات كل 10 سنوات، ويؤدي هذا إلى بطء عملية التمثيل الغذائي وزيادة الدهون، لذلك لا بد من القيام بالتمارين الرياضية وبذل أنشطة بدنية كالمشي السريع والسباحة وركوب الدراجة، كما يفضل تقوية العضلات من خلال رفع الأثقال والضغط والقرفصاء.
هذا وتشير سعد الدين إلى أن التغذية الجيدة المتوازنة وشرب كميات كافية من الماء والإقلاع عن التدخين والمداومة على الرياضة كجزء من الحياة اليومية، كل ذلك مهم في تحسين الكتلة العضلية لدى الإنسان وحمايتها.
وتؤكد خبيرة التغذية ربى العباسي، أن تناقص الكتلة العضلية أو ما يسمى بشيخوخة العضلات هو أمر طبيعي يحدث بعد عمر الثلاثين، ويعود ذلك لعوامل عدة؛ أولها انخفاض الهرمونات، ثانيا طبيعة الحركة ومدى الالتزام بممارسة الرياضة، ثالثا الوزن الزائد الذي ينتج عنه تراكم الدهون، إضافة إلى مدى تعرض الإنسان للشمس وحصوله على التغذية الجيدة وتناول كميات كافية من البروتين.
وبحسب العباسي، فهناك عدد كبير من الناس بعد سن الأربعين استطاعوا أن يحافظوا على كتلتهم العضلية عن طريق ممارسات صحية طبيعية، كالمحافظة على مستوى فيتامين "د" في الجسم والاهتمام بمصادر الأوميغا 3 وأيضا تناول كميات كافية من البروتين، وممارسة نوعين من الرياضة، المشي المنتظم وتمارين مقاومة العضل. وتختم العباسي حديثها، بتأكيد ضرورة أن يبدأ الإنسان بحماية عضلاته وتقويتها في وقت مبكر، لأن ضعف العضلات يترتب عليه ضعف في العظام، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى حدوث الكسور والدسك، لذلك فمهم جدا ممارسة الرياضة وخاصة المائية منها.
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