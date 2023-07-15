السبت 15 تموز 2023
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الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية هذا العام

الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية هذا العام
الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الثانية هذا العام
تشهد سماء مكة المكرمة غدا الأحد، تعامد الشمس "التسامت" الثاني والأخير لهذه السنة على الكعبة المشرفة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة ماجد أبو زاهرة "التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع ( 90 درجة) تقريبا وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس عند الساعة 12:26:44 ظهرا بالتوقيت المحلي، ويصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة".اضافة اعلان

وأوضح أن سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس "ظاهريا" بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة، مشيرا إلى أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالا أو جنوبا كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

ولفت إلى أن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والإسلامية والمناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، مشيرا أنه خلال استخدام قطعة من أي نوع مثبتة بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الإتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.

يشار إلى أن تعامد الشمس الأول حدث هذه السنة 2023 أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في شهر مايو الماضي وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.

RT
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