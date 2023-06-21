الأربعاء 21 حزيران 2023
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الشيف Uribe ينقل ثقافة المأكولات التقليدية بإقليم "الباسك" إلى الأردن

الشيف Uribe خلال تواجده في السفارة الاسبانية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)
الشيف Uribe خلال تواجده في السفارة الاسبانية في عمان-(تصوير: ساهر قدارة)
 ليس غريبا أن يزور الشخص بلدا ما فقط من أجل أن يتذوق المأكولات والأطباق التي يشتهر بها هذا المكان، خصوصا تلك التي ترتبط بثقافة السكان وتنقل تاريخا طويلا لمدن وقرى تشتهر بأطعمتها.اضافة اعلان
كل بلد له أطباقه الخاصة، والمشروبات التي يشتهر بها؛ حيث يحرص الزائرون على تذوقها منذ أن تطأ أقدامهم المكان، ويبدأ ذلك بالتعرف على ثقافة الطعام وأكثر الأطباق التقليدية والشعبية المشهورة، كنوع من التغيير والتعرف على كل ما هو جديد.
ويحمل العديد من الطهاة حول العالم تلك الثقافة ليجوبوا بها العالم، وليتمكن الكثيرون من تذوق أكثر الأطباق شهرة والنكهات المميزة.
ومن هنا، يشتهر المطبخ الاسباني بأطباقه المعروفة، التي يحرص كل من يزور المدن الاسبانية من شمالها الى جنوبها على تذوقها. لكن هذه المرة التجربة مختلفة؛ حيث ستكون تلك الأطباق متوفرة بالأردن لمن يرغب بتذوق تلك الأطعمة التي يقدمها الشيف الاسباني المعروف Uribe.
تلك التجربة الفريدة سيعيشها محبو المطبخ الاسباني في الأردن للاستمتاع بأشهى الأطباق من إقليم "الباسك"، بتنظيم من السفارة الإسبانية في الأردن وبالتعاون مع مطعم solaya يومي 21 و22 حزيران (يونيو) الحالي، بحضور الشيف Uribe الذي جاء من اسبانيا لزيارة الأردن لتقديم أشهى الأطباق من المطبخ الباسكي.
وفي زيارته الأولى الى الأردن، يشعر الشيف Uribe بالسعادة لعيش هذه التجربة والمغامرة الجديدة التي تحضر لها جيدا؛ حيث تعد تجربته الأولى في بلد عربي بهدف صنع أكلات كلاسيكية تقليدية تنقل حضارة إقليم الباسك للأردن.
وفي لقاء خاص مع "الغد"، أكد الشيف الاسباني أنه اختار أطباق عدة من المطبخ الباسكي لتعريف المتذوق الأردني بالنكهات الفريدة التي يتميز بها إقليم الباسك.
ويشير Uribe الى أن الأطباق التقليدية حاضرة، وهنالك تنوع بين الأسماك والدجاج واللحوم والخضراوات، عدا عن مكونات جديدة مضافة، إذ يحاول التنويع بين المأكولات الكلاسيكية ولكن ببعض اللمسات العصرية المبتكرة، مبينا أن "الباسكيين" تعلموا هذه الأطباق من الأمهات والأجداد وتوارثوها عبر الأجيال.
ويقول الشيف "الطبخ قد يكون وسيلة مهمة للتعرف على ثقافة أي بلد، والمطبخ الباسكي من الممكن أن يكون وسيلة لجذب السياح من العالم أجمع، حيث له تأثير إيجابي على الترويج السياحي"، وأكثر ما يميز المجتمع الباسكي مطبخه؛ إذ يعتمد الأكل التقليدي في الباسك على الكثير من الأسماك، وقليلا ما تستخدم البقوليات والحبوب كما في الشرق الأوسط، وقد حافظ الباسكيون على تقاليدهم في الطبخ.
خلال زيارة الشيف للأردن، سيقدم طبقين أساسيين من الأسماك؛ أحدهما سلطة تحتوي على نوع من أنواع السمك تسمى "سلطة البكالاو"، والطبق الرئيسي الآخر سيكون عبارة عن طبق السمك الأبيض "سمك القد" مع الصوص الأخضر الذي يقدم الى جانبه، وهذان طبقان رئيسيان لزوار المطعم ومحبي المأكولات الاسبانية.
ووفق Uribe، فإنه في إقليم الباسك أغلب الطهاة من النساء، ويذكر أن جدته ووالدته اشتهرتا بالطهي، وهو يستمتع بالطهي في منزله وتجربة كل ما هو جديد، مشيرا الى أن هنالك تقليدا قديما جدا في منطقة إقليم الباسك يعتمد على اجتماع الرجال في ناد خاص، وطوال السنة يقوم الرجال بالطهي لأنفسهم، وقد يكون هذا التقليد هو الذي أسس لدخول الرجل للمطبخ الاسباني، في حين أنه كان هنالك يوم واحد بالسنة مخصص للنساء.
ويؤكد الشيف Uribe، أن المكونات الأساسية للأطباق هي من تعكس الهوية الخاصة بالبلد، كذلك مهارات الطاهي الخاصة وطريقة الطهي بدرجة الاستواء المطلوبة وشكل التقديم، جميعها عوامل ساعدت على شهرة المطبخ الباسكي، مؤكدا أنهم متخصصون بالمأكولات البحرية.
والمطبخ الباسكي فيه أطباق "دسمة" وأخرى صحية، فهو يجمع بين الاثنين، وأيضا يعد من الأطباق الدسمة التي تقدم للزوار طبق البطاطا مع التونا.
ويشير الشيف Uribe الى أنه وفي جميع الأماكن والدول التي يزورها، يحرص على زيارة الأسواق وتذوق الأطباق والمأكولات المختلفة، وفي زيارته للأردن، سوف يقوم بتجربة المطبخ المحلي ويتعرف الى الأطباق التقليدية الأردنية، إذ يرغب بالاستفادة منها وإمكانية استخدام مكونات جديدة في أطباقه.
ويقول الشيف "للآن لم أتذوق الطعام العربي، ولكنني متحمس لتلك التجربة التي سأعيشها"، كما سيقوم تزامنا مع زيارته برحلة سياحية الى مدينة البترا لرؤية هذا المكان الساحر.
ويختتم الشيف Uribe حديثه، بأن الطعام ينقل حضارة وثقافة كل دولة، فقد زار العديد من الدول حول العالم، وخلال تلك الزيارات، كان ينقل تجربة أشهى الأطباق من إقليم الباسك والتي تتحدث عن موطنه. وأكثر لحظاته سعادة عندما يتم الاحتفاظ بهذه الأطباق في أحد المطاعم لتكون ضمن قائمة الطعام، وتقدم للزوار لكي يتعرفوا عليها ضمن الأطعمة المميزة.
وفي النهاية، كما يقول الشيف الاسباني، يبقى الطهي عبارة عن عملية تكاملية متوازنة تجمع بين مختلف الأذواق وصولا لأشهى الأطباق المقدمة.

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