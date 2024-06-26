"الصحة العالمية" تدعو لتحرك عاجل بشأن سلالة جديدة من جدري القردة

قالت منظمة الصحة العالمية، أمس (الثلاثاء)، إن انتشار جدري القردة في أفريقيا يحتاج إلى تحرك عاجل، في وقت حذّر فيه علماء بشكل منفصل من سلالة خطيرة تنتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.



وقالت روزاموند لويس، المديرة الفنية للتصدي لمرض جدري القردة في منظمة الصحة العالمية، في مذكرة لصحافيين: «هناك حاجة ماسة للتعامل مع الارتفاع الجديد في حالات جدري القردة في أفريقيا».

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وفي مؤتمر صحافي منفصل، قال جون كلود أوداهيموكا من جامعة رواندا، الذي يعمل بشأن تفشٍ للمرض في إقليم كيفو الجنوبي، الذي يصعب الوصول إليه في الكونغو، إن السلالة التي تنتشر هناك هي نسخة متحورة من الجيل الأول من الجدري المتوطن في الكونغو منذ عقود، خطيرة للغاية. وتبلغ معدلات الوفيات نحو 5 بالمائة عند البالغين و10 بالمائة في الأطفال.



وقال كريس كاسيتا، الطبيب المسؤول عن العمليات في برنامج مكافحة جدري القردة في البلاد، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إنه تم الإبلاغ هذا العام عن نحو 8600 حالة إصابة في الكونغو، و410 حالات وفاة.



وجدري القردة هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق التواصل عن قرب، تسبب أعراضاً تشبه أعراض الإنفلونزا، إلى جانب حبوب ممتلئة بالقيح. ومعظم الإصابات تكون طفيفة، لكن الفيروس يمكن أن يسبب الوفاة.



وانتشر متحور مختلف وأقل خطورة من الفيروس عالمياً في عام 2022، إلى حد كبير من خلال الاتصال الجنسي بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال. وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عامة. ورغم انتهاء ذلك، قالت لويس، اليوم (الثلاثاء)، إن المرض لا يزال يمثل تهديداً صحياً.



وتستخدم لقاحات وعلاجات لمكافحة تفشي المرض على مستوى العالم، لكنها غير متوفرة في الكونغو.



وقالت منظمة الصحة العالمية والعلماء إن الجهود مستمرة للتعامل مع ذلك.-(وكالات)