الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

الصيف لا يحلو الا بمكتبتي في مكتبة حديقة اعمار اربد

الصيف لا يحلو الا بمكتبتي في مكتبة حديقة اعمار اربد
الصيف لا يحلو الا بمكتبتي في مكتبة حديقة اعمار اربد
أكد مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان بإن البنك يعمل دوما على بذل وتكريس الجهود لتعزيز ودعم المجتمع المحلي بما يخص التعليم والثقافة لدى فئة الأطفال.اضافة اعلان

وأضاف بإن تنشئة الطفل وتحفيزه على القراءة يساهم بشكل أساسي في مساعدته على حب التعليم وجذبه لأجواء الدراسة لتنمية المعرفة والتعلم في نطاق أمن وصحي
وأضاف يهدف دعم البنك الأردني الكويتي  لتحسين الوعي البيئي وخدمة المجتمع لإحداث تغير إيجابي وخلق جيل واعي ومثقف

وكانت قد تمت زيارة يوم السبت الماضي 5/8/2023 لمكتبة حديقة الإعمار في اربد  لفريق  المبادرة حضرها ما يقارب 30 طفل كانوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في البرنامج 
وتواجد أيضا في المكان مدير المكتبات والشؤون الثقافية في بلدية اربد الدكتور أحمد إسماعيل التل في البداية استهلت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة ومديرة البرامج في منتدى البيت العربي بكلمة تعريفيه عن المنتدى وعن أهداف المبادرة وشكرت بلدية اربد على الاستضافة والبنك الأردني الكويتي وأمانة عمان على دعم المبادرة وتبنيها 

أما الأديبة والقاصة روند الكفارنة تحدثت عن أهمية وجود المكتبات والتردد عليها وقدمت شرحا عن مسابقة القارئ الصغير وشروط المشاركة فيها واشارت الى أن تقديم طلبات المشاركة سيكون عند مشرفة المكتبة سناء الروابدة التي ستنسق مع المنتدى التسليم والتواصل مع المشاركين .
وقدمت الكاتبة سماح وصفي قراءة قصصية تناسب الفئة العمرية المتواجدة في المكتبة و ناقشت معهم  عناصرها  بحيث تفاعل الاطفال بشكل ملحوظ جدا مع احداث القصةو تم طرح اسئلة من قبلهم وتم الإجابة عليها من قبل القاصة وايضا أبدوا تفاعلهم واهتمامهم  بالمسابقة الثقافية التي اقيمت ضمن الفعاليات التي نظمتها السيدة هادية السرحان 
وزخرت حديقة المكتبة بالوان الفرح المرسومة على وجوه الاطفال حيث شارك مجموعة من الشباب بشكل بارز في الفريق التطوعي بفقرة الرسم على الوجوه وتم ألتقاط الصور التذكارية 
وفي الختام جرى تقديم درعا تكريميا للدكتور احمد التل وشهادات شكر وتقدير لمشرفة المكتبة والمهندس قاسم الروسان على حسن التنظيم والتنسيق .
يذكر أن مبادرة الصيف لا يحلو الا بمكتبتي ستستمر حتى نهاية ايلول في محافظات المملكة .
الأسطول البحري

أقوى الأساطيل البحرية في 2023.. أميركا أولا والرابع مفاجأة 07 آب 2023

الخرف

3 أنظمة غذائية تحمي من الخرف 07 آب 2023

طعام مجاني بالشوارع.. مبادرة سويسرية للحد من هدر الطعام

طعام مجاني بالشوارع.. مبادرة سويسرية للحد من هدر الطعام 07 آب 2023

Customer taking cup of coffee

عادات يومية تستنزف أموالك.. كيف تتعامل معها؟ 07 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الذكاء الاصطناعي

4 وظائف قد تكون عصية على الذكاء الاصطناعي

منذ 17 دقيقة
حرارة الصيف- صورة تعبيرية

يوليو 2023.. الأكثر سخونة على مر التاريخ

منذ1 ساعة
happy-smiley-face-balloons-against-colorful-cotton-royalty-free-image-1677446093

بهذه الطرق.. العلم يخبرنا كيف نكون سعداء

منذ2 ساعة
images - 2023-08-08T110243.240

في 26 آب.. زوكربيرغ يتحدى ماسك

منذ3 ساعة
tropical-storm-ana_rijasolo-afp-getty-scaled

تموز 2023 "أكثر الأشهر حرا" على الإطلاق

منذ3 ساعة
قتل

بطريقة لا تخطر على بال.. امرأة تحاول قتل زوجها طمعا بالمال

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما قاله الأمير الحسن عن السوريين

ماهر أبو طير |اليوم

تسجيل موقف، يقابله "تلميع" !

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هل تحققت طموحات إستراتيجية السياحة الوطنية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

مشروع تعديل قانون الملكية العقارية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل قتلت سورية المشروع؟

سميح المعايطة |اليوم

روسيا تبعثر الأوراق الأفريقية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ15 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 