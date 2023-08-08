الصيف لا يحلو الا بمكتبتي في مكتبة حديقة اعمار اربد

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أكد مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان بإن البنك يعمل دوما على بذل وتكريس الجهود لتعزيز ودعم المجتمع المحلي بما يخص التعليم والثقافة لدى فئة الأطفال.وأضاف بإن تنشئة الطفل وتحفيزه على القراءة يساهم بشكل أساسي في مساعدته على حب التعليم وجذبه لأجواء الدراسة لتنمية المعرفة والتعلم في نطاق أمن وصحيوأضاف يهدف دعم البنك الأردني الكويتي لتحسين الوعي البيئي وخدمة المجتمع لإحداث تغير إيجابي وخلق جيل واعي ومثقفوكانت قد تمت زيارة يوم السبت الماضي 5/8/2023 لمكتبة حديقة الإعمار في اربد لفريق المبادرة حضرها ما يقارب 30 طفل كانوا على أهبة الاستعداد للمشاركة في البرنامجوتواجد أيضا في المكان مدير المكتبات والشؤون الثقافية في بلدية اربد الدكتور أحمد إسماعيل التل في البداية استهلت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة ومديرة البرامج في منتدى البيت العربي بكلمة تعريفيه عن المنتدى وعن أهداف المبادرة وشكرت بلدية اربد على الاستضافة والبنك الأردني الكويتي وأمانة عمان على دعم المبادرة وتبنيهاأما الأديبة والقاصة روند الكفارنة تحدثت عن أهمية وجود المكتبات والتردد عليها وقدمت شرحا عن مسابقة القارئ الصغير وشروط المشاركة فيها واشارت الى أن تقديم طلبات المشاركة سيكون عند مشرفة المكتبة سناء الروابدة التي ستنسق مع المنتدى التسليم والتواصل مع المشاركين .وقدمت الكاتبة سماح وصفي قراءة قصصية تناسب الفئة العمرية المتواجدة في المكتبة و ناقشت معهم عناصرها بحيث تفاعل الاطفال بشكل ملحوظ جدا مع احداث القصةو تم طرح اسئلة من قبلهم وتم الإجابة عليها من قبل القاصة وايضا أبدوا تفاعلهم واهتمامهم بالمسابقة الثقافية التي اقيمت ضمن الفعاليات التي نظمتها السيدة هادية السرحانوزخرت حديقة المكتبة بالوان الفرح المرسومة على وجوه الاطفال حيث شارك مجموعة من الشباب بشكل بارز في الفريق التطوعي بفقرة الرسم على الوجوه وتم ألتقاط الصور التذكاريةوفي الختام جرى تقديم درعا تكريميا للدكتور احمد التل وشهادات شكر وتقدير لمشرفة المكتبة والمهندس قاسم الروسان على حسن التنظيم والتنسيق .يذكر أن مبادرة الصيف لا يحلو الا بمكتبتي ستستمر حتى نهاية ايلول في محافظات المملكة .