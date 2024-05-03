الجمعة 03 أيار 2024
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الصين تطلق المسبار Chang'e-6 لجلب التربة من الجانب الآخر للقمر

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المسبار Chang'e-6

أطلقت الصين اليوم الجمعة، صاروخ النقل Long March 5 Y8 وعلى متنه المسبار القمري Chang'e-6 الذي مهمته جلب تربة من الجانب الآخر للقمر.

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وقد تمت عملية الإطلاق في الساعة 17.27 بالتوقيت المحلي (12.27 بتوقيت موسكو) وفي حال نجاح المسبار في مهمته سيجلب لأول مرة في تاريخ البشرية تربة من الجانب الآخر للقمر.


ووفقا للخطة التي أعلنتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية، فإن المهمة برمتها، التي تتضمن جلب حوالي 2 كيلوغرام من عينات التربة إلى الأرض، ستستمر 53 يوما.


ويتكون المسبار Chang'e-6 من وحدة مدارية ووحدة عودة ووحدة هبوط ووحدة إقلاع، وهو مزود بكاميرا هبوط وكاميرا بانورامية وجهاز تحليل طيفي معدني وجهاز لتحليل بنية التربة القمرية.


وبالإضافة إلى ذلك زود المسبار بكاشف DORN الفرنسي لقياس تركيز غاز الرادون ومنتجات اضمحلاله على سطح القمر ومحلل الأيونات السالبة NILS من وكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس ليزر إيطالي والقمر الصناعي الباكستاني ICUBE-Q. (نوفوستي)

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