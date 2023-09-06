الصين تمنع الموظفين من استخدام هواتف "آيفون" في العمل

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وأضافت الجريدة أن الموظفين في "بعض" الهيئات التنظيمية الحكومية المركزية تلقوا تعليمات عبر مجموعات الدردشة وفي الاجتماعات بالتوقف عن جلب هذه الأدوات إلى المكتب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.وقالت الجريدة إنه لم يتضح نطاق تعميم مثل هذه الأوامر، وفقا لصحيفة "البيان".وتحظى هواتف "آبل" بشعبية واسعة في الصين، وهي أكبر سوق دولية لها، على الرغم من تزايد الاستياء من الجهود الأمريكية لاحتواء صناعة التكنولوجيا في الدولة الآسيوية.وتعتبر هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل" من بين أكثر الأجهزة مبيعا في البلاد وهي شائعة في القطاعين الحكومي والخاص.