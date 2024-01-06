الطفلة الغزية ديما تحفظ القرآن الكريم في إحدى مخيمات النزوح

تحت زخات الرصاص والقصف العشوائي المتواصل في كل مكان، تمكنت الطفلة الفلسطينية ديما خالد المدني من تحقيق أمنيتها بحفظ القرآن الكريم كاملاً عن ظهر قلب، داخل أحد مخيمات النزوح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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الطفلة ديما كان القرآن الكريم يرافقها طوال رحلة النزوح مع عائلتها من خيمة إلى خيمة ومن غارة إلى غارة أخرى، إلى أن تمكنت من حفظ كتاب الله في إحدى مخيمات النزوح القسري جنوب القطاع.





وتداول النشطاء الفلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة للطفلة الفلسطينية ديما المدني بعد حفظها للقرآن الكريم داخل إحدى مخيمات النزوح في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأشاد النشطاء والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالعزيمة والإصرار التي تحلت بها الطفلة الفلسطينية ديما بحفظ القرآن الكريم كاملاً، رغم الظروف القاسية التي تمر بها برفقة عائلتها نتيجة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال92.





نزوح أكثر من 1.8 فلسطيني قسرا



وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فقد نزح نحو 1.8 ويزيد فلسطيني تحت سياسية التهجير القسري التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي بحقهم من المناطق الشمالية ومدينة غزة باتجاه الجنوب.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي النازي كافة الجرائم البشعة خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة، بالقصف العشوائي للأحياء السكنية والمنازل والمدارس والمشافي والمساجد والكنائس على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار.



يشار إلى حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة، قد بلغت 22 ألف شهيد فلسطيني من بينهم أكثر من 8 ألاف طفل ونحو 7 ألاف امرأة، وأصيب ما يزيد عن 56 ألف آخرين بجراح مختلفة، وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية بغزة. -وكالات