العبادي يخط كتاب "فلسفة حقوق الإنسان"

عزيزة علي

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صدر عن دار النشر البديل للنشر والتوزيع، بدعم من وزارة الثقافة، كتاب بعنوان "فلسفة حقوق الإنسان"، للباحث صقر علي محمد العبادي.جاء الكتاب في أربعة فصول وخاتمة، يتناول في الفصل الأول التأصيل الفلسفي لمفهوم حقوق الإنسان، حيث اشتمل هذا المفهوم على معان فلسفية وفكرية وقيمية وحقوقية، فقد ولد هذا المفهوم في خضم تحولات نشوء الدولة/ الأمة في الغرب، ثم تطور لاحقا إلى القول إن فكرة عالمية هذه الحقوق، التي كانت قد بدأت في نهاية القرن التاسع عشر، لم تتمكن الإنسانية من التوصل إلى صيغة عالمية بشأنها إلا عند منتصف القرن العشرين.فيما جاء الفصل الثاني بعنوان "حقوق الإنسان في الفكر العربي الحديث والمعاصر"، ويتضمن العديد من القضايا الأساسية، التي تخص فكرة الحرية والحقوق على صعيدي الفكر والممارسة، سواء أكانت من جوانب قانونية/تشريعية، أيدولوجية، ثقافية، أو اقتصادية، وجاء الفصل الثالث بعنوان "قضايا حقوق الإنسان عند الاتجاه الديني"، الذي برز في كتابات الغنوشي وعمارة، وقد حلل الباحث فيه نظرة هذين المفكرين المعاصرين إلى فكرة حقوق الإنسان من منظور إسلامي إزاء الفلسفات الأخرى لحقوق الإنسان.فيما تحدث الفصل الرابع الذي جاء بعنوان "قضايا حقوق الإنسان عند الاتجاه الليبرالي" ممثلا بالمفكرين المعاصرين الجابري وأركون، اللذين بحثا حقوق الإنسان من منظور ليبرالي، وعالجا إشكالية حقوق الإنسان إزاء الفكر الغربي الحديث والمعاصر أو فكر الحداثة بشكل خاص، فيما جاءت الخاتمة بمجموعة من الاستنتاجات التي خصلت إليها الدراسة.في مقدمته للكتاب، يتحدث العبادي عن مسألة حقوق الإنسان التي أصبحت من القضايا المعاصرة التي لا يمكن إغفالها أو تجاهلها، ومن هنا كثر الحديث في السنوات الماضية عن هذه المسألة، لا سيما من منظور عالميتها وشموليتها واختراقها للحدود والثقافات؛ فقد شغلت هذه القضية أهمية كبيرة سواء أكان ذلك على مستوى الفكر أم على مستوى الممارسة، انطلاقا من حضور مفهوم "الإنسان"، كقضية عالمية، الأمر الذي أحال هذه الحقوق إلى هدف إنساني عام ومشترك.ويرى المؤلف، أن جهود إبراز هذه الحقوق من شأنها أن تبقى مهمة استنزاف التفكير في حقوق الإنسان مرتبطة بالوعي بهذه الحقوق بوصفها مبنية على قيم واشتراطات ينبغي ضمانها؛ ذلك أن حقوق الإنسان لا يمكن اعتبارها مسألة عارضة، فهي "أي الحقوق"، لا يمكن أن تستغني بأي حال من الأحوال عن الجدل الذي يولدها ويبقى على راهنيتها واستمراريتها في كل الثقافات الإنسانية المعاصرة.ويوضح العبادي، أن فكرة حقوق الإنسان انبثقت عن إطار فلسفة ليبرالية عامة، هي من نتاج عصر الأنوار، التي ارتبطت بها أفكار، من قبيل "الحرية، الحق الطبيعي، والحق الوضعي القانوني، والعقد الاجتماعي.."، إذ استوجبت هذه الفكرة مخاضا فلسفيا وثوريا موصولا، ينطلق من رفض ومقاومة جميع أشكال التعسف والاستبداد بغرض توفير الضمانات الضرورية التي من شأنها أن تحمي الإنسان من التجاوزات الاستبدادية، على حرياته وحقوقه الأساسية، وهكذا لم تكن فكرة حقوق الإنسان وليدة لحظة آنية أو رهينة مستوى تطور محدد، بل تجاوزت هذه الفكرة العديد من جوانب الحياة الإنساني على مر العصور، وفقا للأنماط الثقافية والاجتماعية السياسية التي سادت تلك المجتمعات، وكذا بحسب اختلاف الظروف الخاصة بتلك المجتمعات.ويشير المؤلف إلى أن البحث في مشروعية إعادة طرح السؤال الفلسفي الذي يخص حقوق الإنسان انسجاما مع النظم الفكرية الغربية المعاصرة التي بلورت هذه الحقوق، لكنها في الواقع تنطوي على التباسات عديدة، سواء على المستوى النظري أو المستوى العلمي، فلقد برزت حقوق الإنسان في العصر الحديث مع التنوير والعقلانية وانبثاق الحداثة في السياق الثقافي الأوروبي التي أفرزتها سلسلة من التحولات الثقافية والاجتماعية والتاريخية، فمن المعلوم أن الفتوحات العقلانية بلورت رؤية جديدة لمفهوم الحق والشخص والفرد إزاء الدولة أو السلطة المطلقة، وأسست لوضعية قانونية جديدة أعلت من قيمة الفرد، كما واعتبرت أن مشروعية السلطة لا تكون إلا عبر العقد الاجتماعي وحكم القانون.ويضيف العبادي، أن حقوق الإنسان بدأت كإشكالية في الفكر الغربي الحديث قبل أن تلقى صدى أو تجاوبا في الفكر العربي الحديث والمعاصر؛ فقد جاءت التفتحات الليبرالية في العالم العربي الحديث لتسهم مباشرة في ظهور الوعي الخاص بحقوق الإنسان، وتمحور هذا الوعي ضمن مقاربات فكرية تراوحت بين الروح السجالية والنقدية وبين الوعي والرفض من منظورات ثقافية ودينية لصورتها الغربية، ومحاولة تأصيلها في الأصول الاعتقادية والثقافية العربية والإسلامية.ويقول المؤلف، عند البحث في حقوق الإنسان في الفكر العربي الحديث والمعاصر، نواجه التباسين على مستوى المفاهيم، يتمثل الأول في طبيعة توصيف هذه المسألة، بمعنى هل نتحدث عن أزمة حقوق الإنسان أم إشكالية حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر؛ ذلك أن الفرق كبير بين المفهومين، فعلى مستوى التوصيف الخاص بمعنى "الأزمة"، فإننا نقر إلى حد ما بوجود وضعية سابقة ناجزة لحقوق الإنسان في العالم العربي، ولكنها أصيبت بأزمة أو انتكاسة بسبب ظروف تاريخية أو سياسية أو ثقافية، وليس على الباحث في الفكر العربي المعاصر سوى أن يتبحر في معرفة طبيعة فهم المفكرين العرب لبواعث ودواعي هذه الأزمة وفهم تصورهم الخاص لتجاوزها.وعلى مستوى التوصيف الفلسفي الخاص بمعنى "الإشكالية"، يشير العبادي إلى وجود معنى من المعاني لثقافة وحضور واقعي لحقوق الإنسان من ناحية عملية، ولكنها تواجه استعصاء كبيرا على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي، ويؤكد معضلات صبعة في طريق بلورة أسس فلسفية وإغناء نظري وتقديم آليات عملية تطبيقية تخص هذه الإشكالية، لافتا إلى أنه على المستوى النظري مثلت مسألة حقوق الإنسان إشكالية في بدايات انبثاقها على مستوى الفكر العربي؛ بغية تأطير المحاولات التي تسعى نحو تأسيس مشروعية نظرية لهذه الحقوق، لاسيما قبل تشكل الدولة الوطنية وسلطاتها.ويتابع المؤلف، أن مسألة حقوق الإنسان تجلت بوصفها أزمة على المستوى العملي/الممارسة، خصوصا بعد تشكل الدولة الوطنية الحديثة التي عطلت الحديث عن الحقوق والحريات الأساسية تحت ذرائع كثيرة من قبيل "الاستعمار، والتنمية، والتحديث"، وعارضت من ثم الشعرية الدستورية الحديثة القائمة على مبدأ سيادة الشعب، وعند البحث في التأصيلات الفلسفية لحقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر على المستوى النظري، فإنه ينبغي التمييز بين الجذور الفكرية لحقوق الإنسان انطلاقا من محددات نظرية تخص الفكر العربي المعاصر باتجاهاته الفكرية المتعددة، لا سيما الاتجاهان الليبرالي والديني، وهما موضوع هذه الدراسة الرئيس، وبين الأسس الفكرية التي تأسست عليها فلسفة حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر.وعليه، فإن فكرة البحث في حقوق الإنسان، وفق العبادي، ينبغي أن تستند الى فحص الأسس الفلسفية والنظرية التي تقوم عليها هذه الفكرة وتبيان كل الإشكاليات الفكرية التي ترافق هذا المفهوم على أساس الوصول إلى تأسيس موضوعي لهذه الحقوق، ويلقي، في الوقت نفسه، الضوء على الإشكاليات العملية/التطبيقية التي تفرضها هذه الفكرة على مستويي الدولة والمجتمع.