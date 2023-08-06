الأحد 06 آب 2023
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العراق يحجب تطبيق تليغرام لهذا السبب

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تليغرام
قالت وزارة الاتصالات العراقية إنها حظرت تطبيق المراسلة (تليغرام) بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني ومن أجل الحفاظ على سلامة البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق في البلاد.اضافة اعلان

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية: "حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافا للقانون".

ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة، كما أنه يمثل مصدرا للأخبار ومشاركة المحتوى.
وتحتوي بعض القنوات على عدد هائل من البيانات الشخصية.

وقالت الوزارة في بيان إنها "طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أي من تلك الطلبات".

وجاء في البيان "تؤكد الوزارة احترامها حقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها".- سكاي نيوز




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