"العفاف" تحتفل بزفاف 14 عريسا وعروسا في إربد

أحمد التميمي

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في أجواء مفعمة بالفرح والبهجة شارك المئات من أهالي العرسان ووجهاء إربد والمدعوين في حفل الزفاف الجماعي الرابع والثلاثين الذي نظمته جمعية العفاف الخيرية بالتعاون مع جمعية تماسك الأسرة الخيرية في قاعات ارابيلا في مدينة إربد بمشاركة (14) عريسا وعروسا.وفي بداية الحفل الذي ابتدأ بآيات من القرآن الكريم قال عريف الحفل د.محمد الأسود إن جمعية العفاف الخيرية هي الرائدة في إقامة حفلات الزفاف الجماعية وأنها تساهم في غرس قيمة العفة والإحصان، وإن الأسرة هي لبنة مهمة من لبنات أمن الأردن الاجتماعي وتطوره ونمائه.وفي موكب بهيج دخل موكب العرسان والعرائس الى قاعة حفل النساء وسط زغاريد النسوة والترحيب بالعرسان حيث التقطت الصور التذكارية. ليغادر العرسان القاعة متوجهين الى قاعة حفل الرجال حيث كان في استقبالهم أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية العفاف الخيرية ورئيس بلدية اربد الكبرى وعدد من وجهاء وأهالي العرسان.وبمصاحبة فرقة شذى الفنية التي قدمت وصلات إنشادية نالت إعجاب الجميع.وأقيمت حلقات الدبكة بمشاركة العرسان وذويهم حيث كانت الفرحة الغامرة على وجوه الجميع.وألقى د. منذر زيتون نائب رئيس جمعية العفاف الخيرية كلمة الجمعية نيابة عن الحاج حمدي الطباع رئيس الجمعية حيث قدم التهنئة للعرسان والعرائس والأهالي بمناسبة هذا الاحتفال الكبير. وأكد استمرار الجمعية في برامجها الهادفة إلى تيسير سبل الزواج وبرامجها التوعوية والتثقيفية.ثم ألقى د. نبيل الكوفحي رئيس بلدية إربد الكبرى كلمة أهالي مدينة إربد شكر فيها الجهات القائمة على هذا الحفل والداعمين مؤكدا أهمية التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع لتحقيق الأهداف الكبيرة.وتحدث د. خالد الشرمان نيابة عن جمعية تماسك الأسرة مثمنا الجهود المبذولة من الجميع لإنجاح الحفل.وسلم د. منذر زيتون ود. أحمد عبد الكريم مدير العلاقات العامة في البنك الإسلامي الأردني الهدايا والنقوط للعرسان. حيث قدم البنك الإسلامي الأردني مبلغ مائة دينار لكل عريس ومائة دينار لكل عروس.من جانبه قال مدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان إن إقامة هذا الحفل تأتي ضمن أهداف الجمعية في تيسير سبل الزواج، وإن الأعراس الجماعية هي وسيلة عملية لتقليل التكاليف وتبرز الجوانب المشرقة للمجتمع الأردني في تكافله وتعاونه. وقدم الشكر للجهات الداعمة لهذا الحفل والمساهمة في تقديم الهدايا النقدية والعينية وفي مقدمتهم البنك الإسلامي الأردني. كما شكر قاعات أرابيلا لاستضافة الحفل وبلدية اربد على جهودها لإنجاح الحفل.وأثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة القدس الكشفية والمتطوعون والمتطوعات الذين شاركوا في تنظيم الحفل واستقبال المدعوين والعرسان وخص بالشكر متطوعي جمعية تماسك الأسرة.وعبرت السيدة شهناز حساسنة عن سعادتها بإقامة هذا الحفل والتعاون وجمعية العفاف الخيرية وبالدعم الكبير الذي قدمه أهالي ومؤسسات مدينة إربد.ويذكر أن الجمعية تكفلت بجميع تكاليف الحفل إضافة إلى تقديم مجموعة من الهدايا النقدية والعينية للعرسان شملت غرف النوم وجهازات العرائس وأثواب الزفاف وبدلات السهرة وبدلات العرسان وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية متعددة.