العقوبات المالية المشددة.. هل "تعدل" سلوك القيادة وتعزز الراقبة الذاتية؟

تغريد السعايدة

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جدال محتدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول العقوبات التي تتعلق بمخالفات السير، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وجميعها تتسم بـ"رفع الغرامات والعقوبة التي قد تصل للحبس"، على أمل أن تكون هذه الإجراءات رادعة بعد سلسلة الحوادث المتتالية التي وقعت وكان "الاستهتار" سببها الرئيس.ما تابعه الأردنيون من أخبار حول الحوادث الأخيرة التي أدت إلى وقوع عدد من الوفيات، عدا عن عشرات الإصابات، كانت له ردود أفعال، من مطالبات شعبية ورسمية تنادي بضرورة أن يكون هناك عقوبات أكثر حدة على المخالفين، حتى لا يتجرأ الكثيرون على "استسهال" الجرم مقابل العقوبة.أبرز تلك التعديلات التي أثارت حفيظة المواطنين كانت ما يتعلق بعقوبة قطع الإشارة الحمراء، التي تتمثل برفعها من 100 إلى 300 دينار، وقد تصل فيها أيضاً مدة الحبس إلى ما بين شهر وشهرين، إضافة إلى تغليظ عقوبة استخدام الهاتف خلال القيادة لتصبح 50 دينارا بدلاً من 15 في السابق.ومن أكثر ما أثار للجدل، هو ما يتعلق بالتدخين، والعقوبة التي أصبحت 10 دنانير لسائق المركبة العمومية الذي يقوم بالتدخين أثناء القيادة، والعقوبة المالية ذاتها في حال سمح لأي راكب في الحافلة بالتدخين، كما تم إقرار عقوبة المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات لتكون ما بين 50 و100 دينار.وبحسب تقرير أصدره المجلس الأعلى للسكان، في الرابع من أيار (مايو) الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للمرور، فإن "حوادث السير جاءت بالمرتبة الثالثة للوفيات في الأردن بعد أمراض الدورة الدموية والسرطان، وإن حوادث المرور تتسبب بوفيات بين السكان من الشرائح العمرية كافة، وإصابات جسدية ترافقها إعاقات واعتلالات صحية مؤقتة ودائمة يتبعها عواقب تستمر لسنوات طويلة من حياة المصابين".موسى رفعت، وصف في أحد تعليقاته على تلك القوانين المعدلة بأنها خطوة مهمة لكل من يخالف قوانين السير، فمن يخشى أن يدفع غرامة مالية، عليه أن يلتزم بالقوانين من أجل تجنب ذلك؛ حيث يؤيد كل عقوبة شديدة يمكن أن تردع الكثير من المستهترين بحياتهم وحياة غيرهم.فيما أكد خالد جواد، أن تلك العقوبات يجب أن يسبقها تعديلات على بعض "أدوات السير"، كما يقول، كأن يتم وضع توقيت مؤقت على الإشارات الضوئية حتى يتسنى للجميع معرفة الوقت الذي تنتهي فيه الفترة المحددة للمرور، والتي تكون على شكل "عداد تنازلي، وهو ما يتم اعتماده في العديد من الدول".أما محمود جوابرة، فيقول إن العقوبات غير الرادعة، زادت الأمور سوءا، حتى باتت غالبية الحوادث بسبب السرعة وعدم الالتزام بقواعد السير وما ينتج عن ذلك من ضحايا وحصد الكثير من الأرواح، لذلك، بات لزاما تغليظ العقوبة بهدف الردع، ولن يؤثر هذا التغليظ على الملتزمين بالأصل، متمنيا أن نشهد انخفاضا في عدد الحوادث.وبعيداً عن الحديث عن تلك العقوبات وقانونيتها وتفاصيلها التشريعية، يتحدث كثيرون عن مدى تقبل تلك العقوبات والالتزام بها في المجتمع الأردني، الذي اعتاد عقوبات "معقولة" نوعا ما، على حد تعبير البعض، خصوصا مع وجود كثافة في عدد المركبات في العقود الأخيرة والناتج عن زيادة عدد السكان، مما غير من ثقافة القيادة.اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي، يرى أن هنالك حاجة مجتمعية لتعديل قانون السير، وتغليظ العقوبة يأتي لتكون رادعة للمستهترين واللامبالين بأرواحهم وأرواح الآخرين، ومن لا يتقيدوا بالتعليمات المقررة التي تتعلق بقواعد المرور، لافتا الى الزيادة الملحوظة بأعداد حوادث السير، وتبعاتها الخطيرة على المجتمع.ويضيف خزاعي أن الأمر لا يتوقف فقط عند الإصابات الجسدية، بل اقتصاديا واجتماعيا أيضا، ويستشهد بعدد الحوادث التي وقعت في الأعوام السابقة، وعدد الوفيات الناجمة عن ذلك، وهذا يدفع إلى تغليظ العقوبة، خاصة وأن الأرقام كذلك تبين أن الفئات العمرية التي تتسبب بعدد كبير من تلك الحوادث هم من دون 18 عاماً، وهذا أمر مخالف من البداية.ويوضح خزاعي أن الفئة الثانية هي من عمر 18 ولغاية 23 عاما، وهم من الشباب صغار السن، وأكثرهم تسبباً للحوادث، وبحاجة إلى أن نهيئهم للقيادة السليمة، لافتا الى أن 96 % من حوادث السير هي بسبب الإنسان، وليس المعطيات الأخرى.كما يرى خزاعي أن فئة الشباب بحاجة إلى الضبط الشديد، وقد تكون العقوبات المغلظة طريقة مناسبة نوعاً ما، كونهم الأكثر ارتكاباً للأخطاء المرورية، مستعرضاً أكثر الأسباب المؤدية لتلك الحوادث، وأبرزها "مخالفة المسرب، السرعة، وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مخالفة الألوية، عدم ترك مسافة أمان، التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ، الرجوع للخلف بطريقة تعيق حركة السير"، وهذه السلوكيات ناجمة عن الاستهتار، عدا عن الحوادث الناجمة عن السيارات الكبيرة، شاحنات، حافلات، وغيرها، لذلك من المهم أن يكون السائق على درجة عالية من الانتباه والدقة لحماية الأرواح.ووفق الإحصائيات، فقد شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة (2017-2021) زيادة مطردة بأعداد المركبات؛ حيث ارتفع عدد المسجلة من نحو 1.58 مليون مركبة العام 2017 إلى نحو 1.80 مليون العام 2021 بمعدل مركبة واحدة لكل 6 أشخاص، وبزيادة سنوية بلغت 3.2 بالمائة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.كما تشير آخر إحصائيات دائرة السير، منذ بداية العام الحالي وحتى أيار (مايو) الماضي، إلى أن عدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء بلغ 45 ألف مخالفة، في حين تم تسجيل 23 ألف مخالفة قيادة بعكس اتجاه السير، و1700 مخالفة قيادة بطريقة متهورة على الشارع العام."هل تؤثر العقوبة المغلظة على عقلية الفرد وتقبله؟"، هنا يبين الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، أن العقوبة المغلظة هي الطريقة الأفضل للردع، وخاصة فيما يتعلق بـ"أرواح الناس"، ويعتقد أن هناك فئة كبيرة "لا ترتدع إلا بالعقوبة الكبيرة".ويعتقد أن السلوك الإنساني بشكل عام "قائم على الردع أكثر من الالتزام بالضوابط الاجتماعية"، لذا نحتاج إلى القانون في كل ذلك، وقد لمسنا نوعا ما مدى الالتزام الكبير بوضع حزام الأمان مؤخراً بعد أن تم إقرار عقوبة مالية على عدم استخدامه.ووفق مطارنة، فإن العقوبة تكون رادعة لكل مخالف يمكن أن يؤذي نفسه وحياة الآخرين، كما يرى مطارنة، فالإنسان دائماً بحاجة إلى نظام حازم لتعديل السلوك.ولا ينكر وجود فئة كبيرة لا يمكن لها أن تخشى من المخالفات إلا بوجود العقوبة الشديدة. ووفق مطارنة، في تعديل السلوك المتبع في علم النفس، يجب أن يتبعه عقوبة وحزم، وتحفيز الشخص الملتزم الذي لا يوجد لديه سجل حوادث نهائياً أو أنها حوادث بسيطة تخرج عن السيطرة وليس سببها الاستهتار والإهمال، إذ إن التحفيز والعقوبة طريقتان يمكن من خلالهما الحد من حوادث السير أو أي مخالفات أخرى في المجتمع.ومن المهم أن تكون هناك عدالة في العقوبة، ليتحول الأمر إلى التزام ذاتي بعد فترة من الوقت، فضلا عن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في التصرفات اليومية، ومنها سلوك القيادة، بحسب مطارنة، وهذا ما حث عليه الشرع من كف الأذى عن الآخرين، وعلينا أن نتعاون مع المشرع من أجل المحافظة على أرواح الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا ككل.يذكر أن 562 شخصا توفي إثر وقوع 170 ألف حادث سير في الأردن العام الماضي، وفق تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية. كما أن حوادث السير في الأردن شهدت ارتفاعا مقارنة مع العام 2021، والذي سجل فيه 160 ألف حادث.