العلماء يتوقعون زلزالا قويا يهدد تركيا

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نشرت وسائل الإعلام هذا الأسبوع، مرة أخرى، بيانًا للعالم ناسي غوريو، وهو أيضًا عضو في المجلس، حول زلزال محتمل في إسطنبول، يمتد لأحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قبالة ساحل إسطنبول بالضبط.وقال إيدوغان لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للتنبؤات، في حالة تفعيل الصدع في بحر مرمرة، سيحدث زلزال قوي. احتمال حدوث مثل هذا الزلزال بحلول عام 2030 نحو 50 في المئة، تم التوصل إلى الاستنتاج بناءً على دراسة 2000 عام من تاريخ الزلازل في هذه المنطقة وتحليل نتائج الدراسات الجيوفيزيائية والزلزالية".وأضاف: "لا يوجد شيء جديد في كلمات السيد غوريور، فمن وقت لآخر يذكر العلماء الجمهور بمثل هذا التهديد. ليس هناك هدف للتخويف، نحن فقط نذكّر الناس بالاستعداد لمثل هذه الكارثة، وتتخذ السلطات ما يلزم من تدابير مسبقة لتقليل الضرر المحتمل في المستقبل. الناس يميلون إلى النسيان بسرعة".ووفقًا له، فقد تم وضع عدد من السيناريوهات للتطور المحتمل للأحداث، وقد قدر مكتب رئيس بلدية إسطنبول مسبقًا العدد المحتمل للضحايا والمباني التي يمكن أن تنهار.وقال إيدوغان إن تركيا ستشهد تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا كبيرًا من الزلزال، حيث توفر إسطنبول 35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وأشار: "سيؤثر زلزال في بحر مرمرة على الفور على سبع مقاطعات يبلغ عدد سكانها أكثر من 25 مليون نسمة، ومن الصعب حتى تخيل مقدار الضرر الذي سيحدث. سيؤثر الزلزال على سكان تيكيرداغ وجاناكالي ويالوفا وبورصة ومدن أخرى، الكارثة ستؤثر على المنطقة بأكملها، وستكون واسعة النطاق".قال وزير التنمية العمرانية التركي السابق، مراد كوروم، في مارس/ آذار الماضي، إن السلطات التركية تخطط لإعادة توطين سكان نحو 1.5 مليون شقة في إسطنبول، تقع في منازل غير زلزالية، وانتقد رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، الخطط، مشيرًا إلى مشاكل اكتظاظ المدينة.