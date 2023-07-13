الخميس 13 تموز 2023
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العيون الملونة المختلفة.. مشاهير لديهم تغاير لون القزحيتين

تغاير لون القزحيتين أو ما يُعرف Heterochromia
تغاير لون القزحيتين أو ما يُعرف Heterochromia
تغاير لون القزحيتين أو ما يُعرف Heterochromia هو المصطلح المستخدم لوصف تغاير اللون الكامل هو عندما يكون لدى الشخص عينان مختلفتان في اللون وينتج ذلك عن الاختلافات في تركيز وتوزيع الميلانين، الصبغة التي تعطي لونًا للجلد والشعر والعينين.اضافة اعلان

تغاير لون القزحيتين


يشير مصطلح تغاير اللون المركزي إلى مزيج من الألوان في عين واحدة ويحدث بسبب التوزيع غير المتكافئ للميلانين، ينتج لون العين عن ترسبات الميلانين في القزحية وهي جزء من العين المسؤول عن توسيع وتضييق حدقة العين للتحكم في كمية الضوء التي تدخل، العيون الزرقاء تحتوي على كميات قليلة من الميلانين بينما العيون البنية غنية بالميلانين.

قد لا يظل لون قزحية العين ثابتًا طوال حياة الشخص، على سبيل المثال يولد العديد من الأطفال بعيون زرقاء تصبح داكنة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة، يحدث هذا التغيير مع تطور الميلانين ويؤدي التوزيع غير المتكافئ للميلانين إلى تغاير اللون المركزي وأنواع أخرى من تباين الألوان.




أسباب تغاير لون القزحيتين


توجد معظم حالات تغاير لون القزحيتين منذ الولادة عندما تسمى الحالة تغاير اللون الوراثي وتشير الأبحاث إلى أن معظم حالات تغاير لون القزحيتين عند البشر حميدة وتحث دون أي خلل أساسي ومع ذلك، فإن بعض حالات تباين الألوان الوراثي مرتبطة بأمراض ومتلازمات، بما في ذلك التالي:

متلازمة بلوخ سولزبيرجر
مرض بورنفيل
مرض هيرشسبرونج
متلازمة هورنر
متلازمة باري رومبرج
متلازمة Sturge-Weber
مرض فون ريكلينغهاوزن
متلازمة واردنبورغ
تُعرف Heterochromia التي تتطور لاحقًا في الحياة بسبب المرض أو الإصابة أو الدواء باسم تغاير لون القزحيتين المكتسب، هذا أقل شيوعًا من الشكل الجيني ويمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تغاير اللون المكتسب وتشمل أسباب تغاير اللون المكتسب ما يلي:

داء السكري
جراحة العيون
الزرق
إصابة في العين
متلازمة قزحية العين
متلازمة تشتت الصباغ
متلازمة بوسنر شلوسمان
تورم في العين
أورام القزحية

بالإضافة إلى ذلك، ارتبط دواء يسمى Latanoprost والذي يستخدم لعلاج الجلوكوما، بالتغيرات في لون العين بنسبة تصل إلى 33٪، قد يكون لاتيس وهو دواء كان يستخدم في السابق لعلاج الجلوكوما ولكنه يستخدم الآن بشكل أساسي لتكثيف الرموش، مسؤولاً أيضًا عن تغير لون العين.

مشاهير لديهم تغاير لون القزحيتين











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