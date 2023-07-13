العيون الملونة المختلفة.. مشاهير لديهم تغاير لون القزحيتين

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تغاير لون القزحيتين



أسباب تغاير لون القزحيتين



مشاهير لديهم تغاير لون القزحيتين























يشير مصطلح تغاير اللون المركزي إلى مزيج من الألوان في عين واحدة ويحدث بسبب التوزيع غير المتكافئ للميلانين، ينتج لون العين عن ترسبات الميلانين في القزحية وهي جزء من العين المسؤول عن توسيع وتضييق حدقة العين للتحكم في كمية الضوء التي تدخل، العيون الزرقاء تحتوي على كميات قليلة من الميلانين بينما العيون البنية غنية بالميلانين.قد لا يظل لون قزحية العين ثابتًا طوال حياة الشخص، على سبيل المثال يولد العديد من الأطفال بعيون زرقاء تصبح داكنة خلال السنوات الثلاث الأولى من الحياة، يحدث هذا التغيير مع تطور الميلانين ويؤدي التوزيع غير المتكافئ للميلانين إلى تغاير اللون المركزي وأنواع أخرى من تباين الألوان.توجد معظم حالات تغاير لون القزحيتين منذ الولادة عندما تسمى الحالة تغاير اللون الوراثي وتشير الأبحاث إلى أن معظم حالات تغاير لون القزحيتين عند البشر حميدة وتحث دون أي خلل أساسي ومع ذلك، فإن بعض حالات تباين الألوان الوراثي مرتبطة بأمراض ومتلازمات، بما في ذلك التالي:متلازمة بلوخ سولزبيرجرمرض بورنفيلمرض هيرشسبرونجمتلازمة هورنرمتلازمة باري رومبرجمتلازمة Sturge-Weberمرض فون ريكلينغهاوزنمتلازمة واردنبورغتُعرف Heterochromia التي تتطور لاحقًا في الحياة بسبب المرض أو الإصابة أو الدواء باسم تغاير لون القزحيتين المكتسب، هذا أقل شيوعًا من الشكل الجيني ويمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تغاير اللون المكتسب وتشمل أسباب تغاير اللون المكتسب ما يلي:داء السكريجراحة العيونالزرقإصابة في العينمتلازمة قزحية العينمتلازمة تشتت الصباغمتلازمة بوسنر شلوسمانتورم في العينأورام القزحيةبالإضافة إلى ذلك، ارتبط دواء يسمى Latanoprost والذي يستخدم لعلاج الجلوكوما، بالتغيرات في لون العين بنسبة تصل إلى 33٪، قد يكون لاتيس وهو دواء كان يستخدم في السابق لعلاج الجلوكوما ولكنه يستخدم الآن بشكل أساسي لتكثيف الرموش، مسؤولاً أيضًا عن تغير لون العين.