"الفاقد التعليمي".. هل فقد "جديته" في المدارس أم نجح بالعلاج؟

منى أبو حمور

اضافة اعلان

مع مرور أيام على بدء برنامج التدخل العلاجي "الفاقد التعليمي"، إلا أن أولياء أمور طلبة من مناطق مختلفة، أكدوا لـ"الغد" عدم تسلم أبنائهم كامل الكتب المدرسية، رغم مرور وقت على بدء الدوام المدرسي واكتفاء المعلمين بحث الطلبة على قراءة النسخة الإلكترونية للمنهاج.شكاوى أولياء أمور في مناطق مختلفة على بعض المدارس الحكومية، مفادها عدم التزام مدارس أبنائهم بإعطاء حصص كاملة وشرح المنهاج بالشكل الصحيح، وفي أماكن أخرى يقضيها الطلبة كحصة فراغ دون أي جدوى.موسى السيد والد لثلاثة طلاب في المرحلة الابتدائية، يؤكد لـ"الغد" عدم التزام مدرسة أبنائه بالملزمة التي تم توزيعها، حيث يعود أبناؤه إلى البيت دون أي واجبات أو حتى تصليح الكراسة ليعلم الأهل ما تم إعطاؤه لأبنائهم في المدرسة.رغم استهداف الفاقد التعليمي بشكل مباشر الصفوف الثلاثة الأولى، إلا أن السيد يؤكد أن هنالك مدارس لا تلتزم بشكل حقيقي بالتوجيهات، وأن إرسال أبنائهم إلى المدرسة رغم الجو البارد هو مضيعة للوقت فقط.الحال ذاته تؤكده منال خليل، وهي والدة لطفلتين في الصفين الثالث والتاسع، بعدم وجود كتب بين أيدي الطلبة في المدرسة بالقرب من منطقة سكنها. وتقول "اكتفت المدرسة بإرسال رسائل عبر واتس اب للمطالبة بدفاتر وقرطاسية وعلب معجون، ولكن لم تبلغ أن الكتب غير متوفرة".وتضيف أن متابعة الدراسة على المناهج الإلكترونية ليست أمرا سهلا ومتاحا لجميع الطلبة، فهو يتطلب اتصالا بالإنترنت وأجهزة بمساحة عالية، والأولى أن تكون الكتب متوفرة بدلا من ضياع أسبوعين من وقت الطلبة.وفي إحدى القرى التابعة لمدينة السلط، يتحدث قاسم العلي عن إحدى مدارس الذكور التي لا يتم فيها أخذ الحضور والغياب، كما أن بعض المعلمين لا يراجعون المواد وإن لم تكن بين أيدي الطلبة. رغم كل ذلك، يصر الأب على استمرار ابنه بالدوام بشكل يومي لعل وعسى أن يتغير الحال.الأمر يختلف تماما في عمان، بحسب شذى محمد، وهي والدة لأربعة طلاب في صفوف مختلفة، أكدت انضباط عملية الدوام المدرسي والبدء بالدراسة بشكل طبيعي وسلس، وهو ما تراه في الواجبات الموكلة لأبنائها.وتشير إلى أنه، ورغم عدم وجود بعض الكتب المدرسية، إلا أن المعلمات يقمن بتصوير الدرس وإرساله للطلبة ليتمكنوا من المتابعة معهم بشكل صحيح.وتقول ليلى عيد معلمة الرياضيات في إحدى المدارس الحكومية، مستهجنة عدم التزام بعض المدارس بتدريس الفاقد التعليمي الذي من أجله تم تقديم موعد الفصل الدراسي. ولا تنكر عيد وجود بعض التجاوزات في بعض المدارس، عازية ذلك إلى هيئات تدريسية لا تتعامل مع فترة الفاقد التعليمي كما يجب.وتؤكد عيد ضرورة تكاتف الجهود بين المعلمين وأولياء الأمور في هذه الفترة الحرجة من التعليم، وذلك لردم فجوة الفاقد التعليمي وتوجيه أي ملاحظات لإدارة المدرسة في حال وجود تقصير أو تجاوز من قبل معلمين، لتدارك الأمر بدلا من ضياع هذه الفترة دون جدوى.من جهته، يشير التربوي الدكتور عايش النوايسة إلى أن برامج التدخلات العلاجية تطبق من العام الفائت لتلبي الحاجات المتعلقة بالطلاب بمبحثي اللغة العربية والرياضيات، وطبقت على العام الدراسي ضمن الخطة الوطنية للخطة العلاجية للتدخلات المبكرة التي تستمر مدتها ثلاث سنوات.وعلى أرض الواقع، تجري وزارة التربية والتعليم، بحسب النوايسة، عمليات متابعة وتقييم بعيدا عما يثار ويشاع ويقال، ويتم تقديم ملاحظات تطبق من جميع المشرفين على جميع المدارس، فضلا عن تقارير المتابعة والتقييم التي صدرت عن الوزارة خلال الفصل الأول وغيرت المجرى الأساسي في برنامج التدخلات المبكرة.ويلفت النوايسة إلى أنه، وإن وجد خلل في توزيع الكتب في بعض المدارس، إلا أن الملازم المتعلقة بالتدخلات العلاجية متاحة للطلاب إلكترونيا وتم توزيعها وتسليمها لأغلب المدارس.ويقول النوايسة "من الصعب الوصول إلى نتائج كاملة ولكن الوزارة تسير بخطى حثيثة"؛ حيث تقوم بتقديم المؤشرات كل شهر أو شهرين من خلال أداة خاصة بها لقياس مستوى التدخل العلاجي في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.ويبين النوايسة، بدوره، أن تقديم الفصل الدراسي وتخصيص 10 دقائق من الحصة للفاقد التعليمي لتغطية الخلل الذي حدث في كورونا، كان ناجحا في ضوء تقارير المتابعة والتقييم التي تصدر من قبل الجهات المختصة.ويعتقد النوايسة أن برنامج الفاقد التعليمي لبى الغاية التي وضع من أجلها، خصوصا وأن الوزارة ستعقد اختبارا تشخيصيا في مبحثي اللغة العربية والرياضيات في مطلع العام المقبل لقياس مدى الاستفادة.وعلى التربويين وأولياء الأمور دعم الوزارة بالسير في هذا البرنامج والبرامج المماثلة لمعالجة الخلل الموجود، كذلك الصبر والثقة بالجهود المبذولة ومنح الفرصة لتصويب الخلل، سواء في توزيع الكتب المدرسية أو ملازم التدخلات العلاجية.ويؤكد النوايسة الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة خلال عملية الفاقد التعليمي والذي يرتبط بشكل مباشر في عمليات المتابعة والتقييم، وزيارات المشرفين التربويين ووحدة الجودة والمساءلة والمراقبة من مديريات التربية والوزارة.وستطلق الوزارة قريبا، وفق النوايسة، مسابقة لتحفيز الطلبة تحت عنوان "المسابقة الوطنية للتدخلات العلاجية لأفضل مدارس"، وسيكون هنالك جوائز مادية وعينية.والجانب المفقود في هذه المرحلة، بحسب النوايسة، هو أولياء الأمور، فإذا لم يكن هناك دور تكاملي لن تنجح هذه الخطة العلاجية، فعلى ولي الأمر متابعة الكراسة التي مع الطالب لأن عليه دورا فيها، وتشجيعه على حل الأنشطة والتدريبات.وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت، مع بداية العام الدراسي الحالي 2023-2024، تحديد 13 إجراء لمعالجة الفاقد في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، من أبرزها: توسيع زمن التعلم، إذ قدمت الوزارة، في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، موعد الدوام المدرسي إلى 20 آب (اغسطس) الماضي، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الثاني.ويستهدف البرنامج الصفوف من الرابع وحتى التاسع في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهذا البرنامج يستكمل ما بدأته الوزارة في العام الدراسي 2021-2022، اذ أعدت خطة من 3 مراحل لتعويض الفاقد: قصيرة، متوسطة، وطويلة.