الفول السوداني ينهي حياة فنانة بعمر الـ25

إهمال و تجاهل تنصيف مكونات منتج حلوى بالطريقة الصحيحة أدى إلى نهاية مأساوية لفنانة شابة وعارضة أزياء نيويوركية تدعى أورلا باكسينديل، بعد تعرضها لصدمة الحساسية الناتجة عن رد فعل تحسسي "شديد"، حسبما شارك محاميها في بيان بتاريخ 24 يناير.





وكانت الفتاة التي تبلغ من العمر 25 عامًا، قد توفيت فجأة في 11 يناير بعد أن تناولت كعكة تحتوي على فول سوداني لم يُكشف عنه، وفقًا لفريقها القانوني، الذي وصف التسمية الخاطئة بأنها "خطأ مأساوي".





بعد وفاتها، استدعت سلسلة محلات السوبر ماركت Stew Leonard's حوالي 500 عبوة من بسكويت الفانيليا الفلورنسي التي تم بيعها في الفترة من 6 نوفمبر إلى 31 ديسمبر في متاجر في دانبري ونيوينجتون بولاية كونيتيكت، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وفاة بسبب خطأ في مكونات الحلوى



وقال محامي الراقصة إن حالة الطوارئ الطبية ناجمة عن "الإهمال الجسيم والسلوك المتهور"، لأن الشركة المصنعة أو البائع "فشل في التعرف بشكل صحيح على محتويات ملف تعريف الارتباط على العبوة".



كما قال ستيو ليونارد جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة Stew Leonard، أن المورد قام بتغيير الوصفة من جوز الصويا إلى الفول السوداني دون إخطارهم. ومع ذلك، قالت الشركة المصنعة Cookies United إنها أبلغت Stew Leonard's بتغيير المكونات قبل عدة أشهر "لسوء الحظ، وبالنظر إلى مأساة هذه الظروف، نحتاج إلى الإشارة إلى أن شركة Cookies United قد أخطرت شركة Stew Leonard's في يوليو من عام 2023 بأن هذا المنتج يحتوي الآن على الفول السوداني وأن جميع المنتجات المشحونة إليها تم تصنيفها وفقًا لذلك".



بعد هذه المأساة، قدم محامي باكسينديل تعازيه لعائلتها. وجاء في البيان: "لقد غمرهم الحب والدعم والإشادة من جميع أنحاء العالم". "لقد تركت روح أورلا النابضة بالحياة وسعيها الدؤوب لتحقيق التميز في فنها بصمة لا تمحى لدى كل من عرفها."



وأضاف محاميها: "إن خسارتها المفاجئة ليست مجرد مأساة شخصية لعائلتها وأصدقائها، ولكنها أيضًا خسارة كبيرة للمجتمع الفني".



ولدت باكسينديل في شرق لانكشاير في المملكة المتحدة وانتقلت إلى نيويورك لتصبح راقصة وممثلة وعارضة أزياء محترفة. حصلت على تمثيل في وكالة Go 2 Talent Agency، التي أشادت بالنجمة الشابة على انستغرام في 15 يناير. وجاء في رسالتهم: "سنعتز دائمًا بمواهبها السهلة، وروحها المبهجة، وقلبها الطيب بشكل استثنائي".



في سبتمبر، ظهرت باكسينديل على المسرح في أول جولة لها مع فرقة موميكس الراقصة. حصلت أيضًا على حفلات مع فريق Steps on Broadway - الذي ذكرها على أنها "راقصة جميلة" و"حالمة متعطشة" في تكريم على إنستغرام - بالإضافة إلى The Ride NYC، وهي شركة مسرحية تجريبية تقدم عروضها في شوارع نيويورك. ووصفتها The Ride بأنها "عضوة عزيزة في فريقنا وراقصة موهوبة رائعة"، وكتبت عبر إنستغرام: "بينما نحزن على خسارتها، دعونا نحتفل أيضًا بالبهجة التي جلبتها إلى حياتنا". -وكالات