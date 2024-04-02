الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القلائد الضخمة أحدث صيحات الحُلي

قلادة ضخمة
قلادة ضخمة

تمثل القلائد الضخمة (Chunky Chains) أحدث صيحات الحُلي في ربيع/صيف 2024 لتُضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة “Elle” أن القلائد تأتي هذا الموسم بحلقات ضخمة بحجم XL، وتتلألأ باللون الذهبي أو الفضي لتمنح المرأة إطلالة جريئة تنطق بالفخامة والأبهة.

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وبدلاً من الحلقات، تزدان القلائد أيضاً هذا الموسم بالكرات أو اللآلئ.

 



محور الإطلالة

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القلائد الضخمة ينبغي أن تمثل محور الإطلالة، لذا ينبغي أن تتسم تسريحة الشعر والمكياج بالرقة والهدوء، كما يمكن التخلي عن بقية الحُلي كالأقراط مثلاً.

 


وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتسم الملابس بالبساطة، حيث تتناغم القلائد الضخمة مع الملابس، التي تكتسي بألوان مطفأة كالأسود والرمادي.

 


أما من ترغب في إطلالة أكثر جاذبية وجرأة، فيمكنها تنسيق القلائد الضخمة مع قطعة فوقية تتألق بقصة "الأوف شولدر" الكاشفة للأكتاف، والتي تسلط الضوء على القلادة.

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