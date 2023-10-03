الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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الكشف عن مواصفات هاتف غوغل الجديد قبل إطلاقه(فيديو)

الكشف عن مواصفات هاتف غوغل الجديد قبل إطلاقه(فيديو)
الكشف عن مواصفات هاتف غوغل الجديد قبل إطلاقه(فيديو)

نشرت بعض القنوات على "يوتيوب" مقاطع فيديو تظهر هاتف Pixel 8 الذي ستعلن عنه غوغل رسميا الأسبوع الجاري.


ويظهر في المقطع الذي نشرته قناة "PBKreview" الهاتف باللون الرمادي، وعلى واجهته الخلفية توضعت عدسات الكاميرا في إطار بارز أنيق التصميم.

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وظهر في الفيديو أن غوغل وضعت في علبة الهاتف كابل USB C، ومحولا صغيرا من USB C إلى USB A، لمساعدة المستخدمين على ربط الهاتف بأنواع متعددة من الأجهزة، وتسهيل عملية نقل البيانات.


وتبعا لأجدث التسريبات فإن الجهاز الجديد الذي سيحمل اسم "Hazel" سيحصل على ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، كما جهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.2 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 424 شمعة/م تقريبا.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميغابيكسل.RT

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