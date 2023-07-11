الثلاثاء 11 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الكويت تقرّر طبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

عشرات الطلاب تظاهروا في قطاع غزة تنديدا بإحراق المصحف الشريف (الأناضول)
عشرات الطلاب تظاهروا في قطاع غزة تنديدا بإحراق المصحف الشريف (الأناضول)
قرّرت الكويت طباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد، وجاء القرار بهدف تأكيد سماحة الدين الإسلامي ونشر القيم الإسلامية والتعايش بين البشر جميعاً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، الإثنين 10 يوليو/تموز 2023.اضافة اعلان

الوكالة أوضحت أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كلّف هيئة العناية بطباعة ونشر القرآن الكريم بطباعة 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة للغة السويدية لتوزيعها في السويد.

فيما تأتي خطوة الكويت بعد واقعة قيام المواطن العراقي المقيم في السويد سلوان موميكا، الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، بتمزيق نسخة من المصحف وإضرام النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، في 28 يونيو/حزيران الماضي.

حيث كانت الشرطة السويدية قد منحت موميكا تصريحاً بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي، دفعت بعض الدول الإسلامية لاستدعاء سفرائها والاحتجاج على ستوكهولم.

كما دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى اتخاذ "تدابير جماعية" ضد تكرار تدنيس المصحف، وقالت المنظمة إن "تدنيس المصحف والإساءة للنبي ليسا حوادث إسلاموفوبيا عادية"، وشددت على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لحظر الكراهية الدينية".

فيما شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، الأحد 9 يوليو/تموز، مظاهرة للتنديد بحرق نسخ من القرآن في البلاد، لا سيما حادثة الحرق الأخيرة التي نفّذها مواطن عراقي مقيم في السويد، ما أثار تنديداً إسلامياً واسعاً وإدانات من الاتحاد الأوروبي وأمريكا. -وكالات
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