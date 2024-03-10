اللبنانية ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم 2024

حصدت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون أمس على لقب الوصيفة الأولى في حفل إنتخاب ملكة جمال العالم 2024، بالإضافة إلى لقب Miss World Asia & Oceania.

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ووصلت ياسمينا إلى نصف النهائي إلى جانب ملكات جمال ترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وجمهورية التشيك التي نالت المرتبة الأولى من خلال كريستينا بيشكوفا.



وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، تبقى ومضات الجمال رسالة حب وأمل من لبنان الى كل العالم".



وأضاف:"مبروك لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون فوزها بلقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم".



وكانت ياسمينا أجابت في مقابلة سابقة على سؤال "لها": "هل تتوقعين الفوز بالمسابقات الجمالية العالمية بفضل ذكائك ولباقتك؟"، فقالت: "أتوقّع فوزي لأنني لا أؤمن بالمستحيل، بل بالعمل الدؤوب والتحضيرات والمثابرة، وهو ما أقوم به اليوم".