المتحف الوطني ينظم معرضا فنيا من مجموعة "أسامة أبو ستة"

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ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرضا لأعمال الفن العربي المعاصر والمهداة للمتحف الوطني من مجموعة أسامة أبو ستة، وذلك في الساعة 6 من مساء يوم بعد غد الاربعاء ويستمر المعرض الى 21 آب القادم.ويمثل المعرض الذي يقام برعاية الأميرة وجدان بنت فواز الهاشمي؛ 68 عملا فنيا كان أسامة أبو ستة قد اهداها الى المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة، لتكون ضمن مجموعته الدائمة. وتتنوع هذه الاعمال ما بين رسم وتصوير وحفر وطباعة بأحجام مختلفة لفنانين أردنيين وعرب.ويقول أبو ستة عن المعرض: "بعد ما يقارب من الأربعين عاما من الاقتناء في الأردن والوطن العربي وأميركا، وبعد عودتي إلى الأردن مؤخراً، أيقنت أن مقتنياتي من الأعمال الفنية، تمثل رحلة في الفن التشكيلي العربي، بدأت في الأردن وبالأخص في صالات المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وها هي تعود للأردن. وأن المكان الأمثل لمشاركتها مع الجمهور في الأردن هو هذا الصرح العريق، وبذلك قررت إهداءها للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة".من جانبها ثمنت الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة موقف أسامة أبو ستة على لفتته هذه، وشكرته على كرمه واهتمامه، مؤكدة اعتزازها بموقفه النبيل.وقال الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة: "ما يبث الفرح بداخلي أن أجد إنساناً مثل أسامة يبادر إلى إهداء بعضٍ من مجموعته الخاصة، والتي اقتناها بعرق جبينه وبحبه وشغفه بالفن، متيقناً بأنها لن تبقى حبيسة جدران منزله، بل ستنتقل الى فضاء أرحب ليراها العديد من الناس في الأردن وزواره.. تراها مختلف الأجيال وستراها الأجيال القادمة.وأضاف: "هذا العطاء السخي إنما هو نابع من نفس تؤمن بالفن وبأهميته وبوظيفته، وتسهم في نفس الوقت في إغناء الفضاء الفني التشكيلي البصري في الأردن، وهو على ثقة كاملة كمن سبقوه في عطائهم بأن المتحف هو الأمين المؤتمن على إرث فنانينا، والمؤسسة التي تعمل على الحفاظ على الإرث الفني، وتقدم وتطور الفن في هذا البلد الحبيب".