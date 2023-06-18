الثلاثاء 20 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

المتحف الوطني ينظم معرضا فنيا من مجموعة "أسامة أبو ستة"

احدى لوحات المعرض - (من المصدر)
احدى لوحات المعرض - (من المصدر)
ينظم المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة معرضا لأعمال الفن العربي المعاصر والمهداة للمتحف الوطني من مجموعة أسامة أبو ستة، وذلك في الساعة 6 من مساء يوم بعد غد الاربعاء ويستمر المعرض الى 21 آب القادم.اضافة اعلان
ويمثل المعرض الذي يقام برعاية الأميرة وجدان بنت فواز الهاشمي؛ 68 عملا فنيا كان أسامة أبو ستة قد اهداها الى المتحف الوطني الاردني للفنون الجميلة، لتكون ضمن مجموعته الدائمة. وتتنوع هذه الاعمال ما بين رسم وتصوير وحفر وطباعة بأحجام مختلفة لفنانين أردنيين وعرب.
ويقول أبو ستة عن المعرض: "بعد ما يقارب من الأربعين عاما من الاقتناء في الأردن والوطن العربي وأميركا، وبعد عودتي إلى الأردن مؤخراً، أيقنت أن مقتنياتي من الأعمال الفنية، تمثل رحلة في الفن التشكيلي العربي، بدأت في الأردن وبالأخص في صالات المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وها هي تعود للأردن. وأن المكان الأمثل لمشاركتها مع الجمهور في الأردن هو هذا الصرح العريق، وبذلك قررت إهداءها للمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة".
من جانبها ثمنت الأميرة وجدان الهاشمي رئيسة الجمعية الملكية للفنون الجميلة موقف أسامة أبو ستة على لفتته هذه، وشكرته على كرمه واهتمامه، مؤكدة اعتزازها بموقفه النبيل.
وقال الدكتور خالد خريس مدير عام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة: "ما يبث الفرح بداخلي أن أجد إنساناً مثل أسامة يبادر إلى إهداء بعضٍ من مجموعته الخاصة، والتي اقتناها بعرق جبينه وبحبه وشغفه بالفن، متيقناً بأنها لن تبقى حبيسة جدران منزله، بل ستنتقل الى فضاء أرحب ليراها العديد من الناس في الأردن وزواره.. تراها مختلف الأجيال وستراها الأجيال القادمة. 
وأضاف: "هذا العطاء السخي إنما هو نابع من نفس تؤمن بالفن وبأهميته وبوظيفته، وتسهم في نفس الوقت في إغناء الفضاء الفني التشكيلي البصري في الأردن، وهو على ثقة كاملة كمن سبقوه في عطائهم بأن المتحف هو الأمين المؤتمن على إرث فنانينا، والمؤسسة التي تعمل على الحفاظ على الإرث الفني، وتقدم وتطور الفن في هذا البلد الحبيب".
الكعبة المشرفة

الأزهر يستنكر "أمراً عجيباً" يحصل أمام الكعبة: ما أنزل الله به من سلطان منذ17 ساعة

لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد

مع بدء العطلة الصيفية.. لعب الأطفال في الشوارع خطر يتجدد 18 حزيران 2023

تسمم الشمس

ما هو تسمم الشمس وكيف نحدد أعراضه؟ 18 حزيران 2023

تكريم الفائزين بجوائز الأبحاث- (من المصدر)

جائزة الحسين لأبحاث السرطان.. 16 فائزا في عامين 18 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Picture1

لا تفوت أفضل برامج التنزيل فيسبوك، انستجرام، وتيك توك

منذ11 ساعة
أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

أمريكيون يكتشفون تكتلات في الفضاء يعتقدون أنها أرواح البشر بعد الموت

منذ14 ساعة
تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

تجربة سعودية جديدة لتبريد الأسطح الإسفلتية للحجاج

منذ16 ساعة
كلب بيتبول

رجل يطعن كلب بيتبول حتى الموت بعد مشادة

منذ16 ساعة
أب يحمل طفله على كتفه (صورة تعبيرية)

العمل الدولية تطلب منح "إجازة أبوة" 6 أشهر

منذ16 ساعة
بوتين وهو يقف إلى جانب نائبة مدير الشؤون القانونية في الشركة إيلينا يوكينا

بوتين يُسكت مسؤولة بسبب حديثها خلال عزف النشيد الوطني الروسي (فيديو)

منذ16 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

تشوهات الطرق!

محمود الخطاطبة |اليوم

جنين.. وأسئلة "وحدة الساحات"

د.أحمد جميل عزم |اليوم
سلامة الدرعاوي

وهم "اقتصاديات الكازينو"

سلامة الدرعاوي |اليوم

نفاق رياضي!

خالد خطاطبة |اليوم

المواقيت الدستورية لانتخاب الرئيس اللبناني

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات | منذ5 ساعة
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي

ماذا بعد بالنسبة لـ"حميدتي"؟‏

ترجمات |13 حزيران 2023
 