الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المخرجة غادة سابا تحتفي بيوم المرأة بحضور نساء مؤثرات

من المدعوات
جانب من المدعوات

أقامت الاعلامية والمخرجة غادة سابا ومؤسسة سابا هاملت للتدريب غداء لمجموعة من السيدات الرائدات والمؤثرات في جميع القطاعات، منهن الحقوقيات والبرلمانيات و صاحبات مبادرات نوعية وأيضا بحضور عدد من الاعلاميات وذلك في مطعم "عماني".

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وجاء ذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف يوم 8 مارس و الذي يلقي الضوء هذا العام على كل ما تمر به المرأة من تحديات قاسية ومرعبة في النزاعات والحروب وخاصة المرأة الغزية التي تعاني من قلة الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية وفقدها لمعيلها وأولادها و أيضا كل تحديات الحمل والولادة خلال العدوان على القطاع وحرب التجويع التي تمر بها.


جاء يوم المرأة العالمي هذا العام بوقت يجب أن تعي الحكومات و المؤسسات والناشطين والحقوقين أينما كانوا أهمية الوقفة الواحدة امام وقف التميز والعنف ضد النساء والفتيات.


و ذكرت سابا أهمية وجود المرأة كصانعة تغيير و صانعة قرار كي تتمكن من صياغة مستقبل لا يوجد فية كل أشكال العنف والتمييز الذي نتعرض له اليوم.


يذكر ان "سابا هاملت" تعنى بالتدريب على برامج تعزيز المساواة و حقوق المرأة وأهمية وجودها في الاعلام ومراكز صنع القرار والتي تم تأسيسها من قبل غادة سابا العام 2015.

 





 

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