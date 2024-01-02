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المركز الوطني للإبداع يكرّم الفائزين بمسابقة "تميّز" لمشاريع التخرج الجامعية للعام 2023

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المركز الوطني للإبداع يكرّم الفائزين بمسابقة "تميّز" لمشاريع التخرج الجامعية للعام 2023
     كرّم الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس، الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الفرق الفائزة بمسابقة "تميّز" لمشاريع التخرج الجامعية للعام 2023 التي نظمها المركز بالتعاون مع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة (InJo4.0) بمشاركة 14 فريقاً من 9 جامعات حكومية وخاصة. اضافة اعلان
      وفاز بالمركز الأول فريق RTM من الجامعة الألمانية الأردنية ومثّله الطلبة، تالا الكنعاني، رنيم العريدي، ومحمد العلي، وبالمركز الثاني فريق JoCyberGo من جامعة العلوم الإسلامية العالمية ومثله، سعد مناع، لبيب معاذ، عبدالله الرمحي، وقصي عيسى، فيما حلَّ ثالثاً فريق Robo-Rescue من جامعة اليرموك ومثّله، ضحى القزاز، شهد شرارة ومرام لطايفة، وحصلت الفرق الفائزة على دعم مالي مقداره 3500، 2500، 1500 يورو على التوالي، مع احتضان من قبل (InJo4.0) لتطوير مشاريعهم، وتحويلها إلى منتج تجاري. 
  وبحضور مدير التشغيل في مركز الابتكار المهندس عبدالرحمن الزريقي وعدد من الأساتذة المشرفين وفريق عمل المركز الوطني للإبداع أشاد الرفاعي بالطلبة الفائزين والمشاركين في المسابقة، مقدرا جهودهم الحثيثة داعيا أن يستمروا في درب البحث والتطوير.
  كما وأكّد على أن مشاريع التّخرج الجامعية يجب أن تحظى باهتمام أكبر من قبل الجامعات والطلبة كونها البوابة الأولى للطلبة نحو أسواق العمل وميادين التميز والعطاء. 
      يُشار إلى أن مجالات المسابقة تمحورت حول رقمنة عمليات التصنيع الذكي، تطوير منتجات صناعية مرتبطة بالانترنت، والعدادات الذكية في مجالات المياه والطاقة باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء، وأن 50 مشاركاً من الفرق المتأهله حصلوا على برنامج تدريبي بمجال مشاريعهم مدته (200) ساعة على نفقة مركز الابتكار مع حصولهم على الاستشارات الفنية والتقنية ومساعدتهم في تنفيذ النموذج الأولي لمشاريعهم.

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