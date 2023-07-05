المسافات القصيرة خطر على محرك السيارة

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وأوضح أن محرك الاحتراق يحتاج إلى هذه المسافة ليصل إلى درجة حرارة التشغيل، محذراً من عواقب قيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر، مثل تآكل أجزاء المحرك، وزيادة استهلاك الوقود، وتخفيف قوام زيته بفعل الوقود، وعدم شحن البطارية بالكامل، والتآكل بسبب تكثف الماء في العادم، علماً أن هذه المشاكل تتفاقم مع محركات الديزل مقارنة مع البنزين.كما تعد السيارات الكهربائية مناسبة جداً للمناسبات القصيرة، لأن محركها لا يحتاج إلى إحماء ليصل إلى درجة حرارة التشغيل المثالية.ومن السيارات الكهربائية المناسبة للمسافات القصيرة، رينو Zoe، ونيسان Leaf، وكيا Soul Electric، وستروين C-Zero وفولكس فاغن e-Up، وسمارت Fortwo ED، وبي إم دبليو i3. -وكالات