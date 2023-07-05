الأربعاء 05 تموز 2023
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المسافات القصيرة خطر على محرك السيارة

محرك سيارة
محرك سيارة
قال نادي السيارات الألماني إن المسافات القصيرة، التي تقل عن 10 كلم تضر بالمحرك.

وأوضح أن محرك الاحتراق يحتاج إلى هذه المسافة ليصل إلى درجة حرارة التشغيل، محذراً من عواقب قيادة السيارة لمسافات قصيرة بشكل متكرر، مثل تآكل أجزاء المحرك، وزيادة استهلاك الوقود، وتخفيف قوام زيته بفعل الوقود، وعدم شحن البطارية بالكامل، والتآكل بسبب تكثف الماء في العادم، علماً أن هذه المشاكل تتفاقم مع محركات الديزل مقارنة مع  البنزين.اضافة اعلان


السيارات الكهربائية
كما تعد السيارات الكهربائية مناسبة جداً للمناسبات القصيرة، لأن محركها لا يحتاج إلى إحماء ليصل إلى درجة حرارة التشغيل المثالية.


ومن السيارات الكهربائية المناسبة للمسافات القصيرة، رينو Zoe، ونيسان Leaf، وكيا Soul Electric، وستروين C-Zero وفولكس فاغن e-Up، وسمارت Fortwo ED، وبي إم دبليو i3. -وكالات
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