"المغير راحوب" والفنانان أبو تاية والزين يحيون أمسية "صيف عمان" الرابعة

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قدمت فرقة "المغير راحوب" لإحياء التراث في الأمسية الرابعة من ليالي مهرجان صيف عمان، لوحات فنية على المسرح الرئيسي في حدائق الحسين، حاكت أصالة التراث الأردني وسط حضور جمع كبير.وقدم الفنان سعد أبو تاية وصلات غنائية أردنية استهلها بأغنية (يا سعد) بأجواء فرح لاقت حماس الحضور، وتابع النجم الأردني تألقه في فقراته الغنائية بوصلات من الطرب التراثي والوطني. وقدم الصوت الفنان الأردني سعد الزين باقة من الأغاني التي تنوعت بين الوطنية والتراثية والعاطفية، إضافة الى وصلات غنائية من الفن الطربي العربي.كما تم على مدرج مسرح الأطفال عرض مسرحية "مشحون" وتقديم شخصيات كرتونية.وزخر برنامج أمس، بالعديد من الفعاليات على المسرح الرئيسي بلوحة فنية لفرقة فرسان البادية للفنون والتراث، فيما قدم الفنان رامي الخالد والفنان توفيق الدلو باقات منوعة من الأغاني، وعلى مسرح الأطفال سيتم عرض مسرحية "ذكاء سمكة".وتتواصل فعاليات مهرجان صيف عمان حتى 20 آب (أغسطس) الحالي، بفعاليات منوعة على المسرح الرئيسي من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية يحييها فنانون وفرق أردنية، ووفرت "الأمانة" وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان الى مواقع الفعاليات داخل الحدائق.ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام الـ15 على التوالي، نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الأردني والعمل المسرحي، مع توفير مساحة من الترفيه أمام الأطفال. وخصصت "الأمانة" من السادسة وحتى التاسعة مساء، طيلة أيام المهرجان، أمام الأطفال، محطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون.