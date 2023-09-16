السبت 16 أيلول 2023
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المكسيك تسلّم الولايات المتحدة ابن "إل تشابو"

نجل التشابو
نجل التشابو
أعلنت السلطات الأميركية أن المكسيك سلّمتها، الجمعة، أوفيديو غوزمان، أحد أبناء بارون المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" غوزمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، وذلك لمحاكمته بتهم تتعلق بتجارة المخدرات.اضافة اعلان

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، في بيان: "اليوم، سلّمت وكالات إنفاذ القانون الأميركية والمكسيكية إلى وزارة العدل الأميركية أوفيديو غوزمان لوبيز، أحد أبناء +إل تشابو+ والمتهم بتهريب مخدرات وتبييض أموال وجرائم عنف أخرى".

وأضافت الوزارة أن "تسليم لوبيز يُظهر أهمية التعاون بين الحكومتين الأميركية والمكسيكية للحد من تهريب المخدرات"، معربة عن شكرها للمكسيك على تسليمها هذا المطلوب.

وأوفيديو غوزمان لوبيز، الملقب بـ"إل راتون" أي "الفأر" أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

و"إل راتون" ملاحق في الولايات المتحدة بتهمة التورّط في أزمة الفنتانيل، التي يعاني منها هذا البلدان. وقد وجه إليه القضاء الأميركي في وقت سابق من هذا العام اتّهامات رسمية في هذه القضية.

وفي 2019، أُدين والده بإدارة كارتيل سينالوا، الذي يُعتقد أنّه أكبر عصابة للمخدرات في العالم، وهو يقضي عقوبة بالسجن لمدى الحياة في سجن شديد الحراسة بولاية كولورادو.

وتعليقا على تسلّم بلاده المطلوب المكسيكي، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان إن عملية التسليم هذه تمثّل "أحدث خطوة في جهود وزارة العدل للتصدّي لكلّ جانب من جوانب عمليات الكارتل".

وأضاف: "ستواصل وزارة العدل محاسبة المسؤولين عن تأجيج آفة المواد الأفيونية التي دمّرت الكثير من المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

وتعتبر السلطات الأميركية "إل راتون" عضوا أساسيا في الكارتل مع شقيقه خواكين غوزمان لوبيز.
وكان "إل تشابو" يُعتبر أقوى تاجر مخدرات في العالم إلى أن أوقفته السلطات المكسيكية في 2016 وسلّمته إلى الولايات المتحدة في 2017.
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