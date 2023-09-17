الأحد 17 أيلول 2023
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"الملبن/ الخبيصة".. حلوى شعبية تراثية تحمل رائحة الأرض

"الملبن/ الخبيصة".. حلوى شعبية تراثية تحمل رائحة الأرض
"الملبن/ الخبيصة".. حلوى شعبية تراثية تحمل رائحة الأرض
مادبا - مع اقتراب انتهاء موسم العنب، تستيقظ الخمسينية (أم جريس) في الصباح، للتحضير لإعداد الملبن (الخبيصة)، والتي تعد من الحلويات القديمة؛ حيث تعمل بهمة ونشاط  من دون ملل وكلل، لأنها تشعر بالمتعة.اضافة اعلان
هذا النوع من الحلويات الشعبية يصنع يدويا، وتقول: "الغاية من ذلك المحافظة التقليد السنوي الذي اكتسبته منذ الصغر من الآباء والأجداد"، داعية المحافظة على هذا الإرث حتى لا يندثر".
ويعتبر الملبن (الخبيصة)، من الحلويات الشتوية ويتم إعداده في فصل الخريف للاحتفاظ به لأيام الشتاء وتقديمه مع مكسرات الجوز واللوز للضيوف إلى جانب المدفأة كونه من الحلويات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الطاقة والفيتامينات.
والمكونات تكون حسب المقادير من: عنب وسميد ناعم وسكر وقزحة وسمسم وقريش(عباره عن حبوب سوداء صغيرة تستخرج من شجر الصنوبر ومتوفره عند محلات العطاره)، ويانسون حب (لمن يرغب وقليل من الجوز واللوز المقطع (اختياري ) وفق ما ذكرت أم جريس.
وتقول: "أفضل إعداد الملبن أو الخبيصة على الطريقة القديمة التي أشعر فيها بالمتعة أثناء عملية الإعداد، مبينة أن هناك طرقا حديثة أسهل بكثير لإعداد هذا النوع من الحلويات، لكن تبقى الطرق التقليدية مختلفة.
وحول مراحل إعداد "الملبن" أو الخبيصة، تكون البداية بإعداد وغسل العنب وفرطه، وبعد ذلك يتم تنظيف سطح المنزل بعناية، لأن عملية التحضير تحتاج إلى دقة وتكامل في العمل على إزالة الحموضة والشوائب وهرسه ليخرج عصير العنب الصافي، ثم وضعه في طنجرة تمهيدا لتصفيته من جديد قبل وضعه على النار، من ثم إزالة "الرغوة والشوائب" الطائشة عن سطح الطنجرة الساخن، ووضعها في كيس من الخيش إلى أن يصفى بعض العصير أيضا من كل الشوائب.
وينقل العصير الصافي والمنقى والمسمى 'الراووق' ، إلى طنجرة أخرى من أجل غليه، وبعد الغلي، إضافة السميد بالتدريج والاستمرار في التحريك من دون توقف إلى أن يثقل المزيج وينضج وفي هذه المرحلة يضاف القريش (عبارة عن بذور متوسطة الحجم تكون في جلمود شجر الصنوبر ولونه أسود)، إلى الطبخة كزينة، ويمكن إضافة اليانسون، أو المكسرات حسب الرغبة.
وبعد عملية النضج، يتم بعد ذلك عملية الغرف من القدر في أوان، تمهيداً لنقله إلى مكان مد الملبن، وقد يأخذ الأولاد حصتهم في صحونهم الصغيرة من الخليط والمسمى في هذه المرحلة 'خبيصة' للاستمتاع بمذاقه الشهي.
فيما يتم توزيع قسم على الجيران. في غضون ذلك تقوم" أم جريس"، بعملية مد القماش الأبيض أو النايلون على السطح، بعد ذلك تسكب خليط الملبن الساخن بشكل انسيابي وبهدوء ومد الخليط بشكل رقيق على طول النايلون بواسطة قطعة خشب ملساء، إلى أن تفرغ من سكبه بالكامل وفق ما ذكرته.
ويترك الملبن في الشمس مدة أربعة أيام حتى يجف، وبعد ذلك نعمل على تقطيع الملبن بأحجام متقاربة، وطيه تمهيدا لأكله وتقديمه للضيوف ومونة للشتاء". 
وتشير في ختام حديثها لـ "الغد"، إلى أن إعداد الملبن (الخبيصة) من الطقوس المهمة التي تربط الناس في ذلك الوقت، حيث كانت "العونة" عنوان المحبة بينهم، وخصوصاً بموسم قطاف العنب الذي ينتظرونه كل عام بشغف ليعيشوا أجواءه.
ولاحقا مع تطورات إعداد المأكولات، تبقى المأكولات القروية والتراثية هي الأصل من حيث الإعداد والنكهة والطعم الخاص الذي يحمل رائحة الأرض والطبيعة النظيفة غير الملوثة.
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